Estados Unidos impone aranceles récord a más de 90 países en una nueva escalada de la guerra comercial

, celebró Trump en redes sociales.

Precios en alza en Estados Unidos

Aunque el presidente insiste en que los aranceles son una herramienta para corregir desequilibrios comerciales y estimular la producción local, los efectos ya se sienten en la economía real. Según el último informe de inflación, los precios de electrodomésticos, indumentaria y muebles han aumentado, mientras que el crecimiento económico muestra señales de estancamiento.

“Estamos empezando a ver los efectos de los aranceles anteriores, y con estos nuevos veremos un impacto aún mayor en los próximos meses”, advirtió Olu Sonola, jefe de investigación económica de EE.UU. en Fitch Ratings.

Por su parte, el economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi, advirtió que la política comercial actual podría generar un escenario “de tipo estanflacionario”, con alto costo de vida y bajo crecimiento, un contexto complicado para la Reserva Federal, que enfrenta presiones desde la Casa Blanca para bajar las tasas de interés.

Países afectados

15% para importaciones desde Bolivia, Ecuador, Islandia y Nigeria.

20% para bienes provenientes de Taiwán.

35% para productos canadienses no cubiertos por el tratado comercial USMCA.

50% para ciertos bienes de Brasil, como represalia política por el enjuiciamiento al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

50% también para India, debido a su decisión de comprar petróleo ruso, en una acción que busca presionar al Kremlin para poner fin a la guerra en Ucrania.

Además, se mantienen los aranceles del 30% sobre productos chinos, en el marco de una tregua comercial que vence el martes próximo, mientras se discute un acuerdo más amplio.

Algunos países lograron acuerdos bilaterales que suavizaron los aranceles a niveles entre 15% y 20%. Es el caso de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Vietnam, que se comprometieron a abrir sus mercados a productos estadounidenses e incluso a invertir en industrias clave en EE.UU., aunque los detalles de estos pactos aún no han sido transparentados.

Represalias y dudas legales

Varios gobiernos —como los de Suiza, Camboya y otros del sudeste asiático— manifestaron preocupación por el nuevo enfoque estadounidense para penalizar el transbordo comercial, una práctica habitual que consiste en enviar productos a través de terceros países para evitar aranceles. Trump prometió imponer hasta 40% adicionales a bienes que lleguen a EE.UU. bajo este mecanismo.

Los analistas también prevén una oleada de demandas judiciales contra las nuevas tarifas, por presuntas violaciones a tratados comerciales vigentes o falta de sustento legal. El impacto sobre las cadenas de valor globales aún es incierto, pero ya hay advertencias sobre desaceleración del comercio internacional y riesgos para la recuperación económica postpandemia.

Apple, chips y medicamentos en la mira

En paralelo, Trump anunció que planea imponer un arancel del 100% sobre semiconductores extranjeros, con el argumento de fortalecer la industria tecnológica nacional. El anuncio fue realizado en un acto en la Casa Blanca junto al CEO de Apple, Tim Cook, quien prometió una inversión adicional de USD 100.000 millones en territorio estadounidense.

También se prevé que nuevos aranceles afecten a medicamentos importados y tecnología médica, lo que podría tener efectos directos sobre los costos de salud en EE.UU.

Costos para las familias

Un estudio del Budget Lab de Yale estima que las nuevas tarifas implicarán un aumento promedio de USD 2.400 anuales en el gasto de los hogares estadounidenses, además de una pérdida proyectada de medio punto porcentual en el crecimiento del PIB desde 2025.

Según Matthew Martin, economista senior en Oxford Economics, muchas empresas habían anticipado los cambios y acumularon inventarios desde abril, cuando se anunció la primera ola arancelaria que luego fue suspendida. Pero con los nuevos impuestos en marcha, advierte que los precios volverán a escalar: “Eso es algo que se va a acelerar en los próximos meses”.

***

El nuevo giro proteccionista de EE.UU. pone presión sobre un sistema de comercio global ya tensionado por la guerra en Ucrania, las tensiones con China y el cambio climático. Mientras Trump insiste en que sus políticas impulsarán el “renacimiento económico estadounidense”, las señales desde los mercados, las empresas y los consumidores muestran otra historia.