Mundo Flotilla |

denuncian agresión

Estallan protestas en varios países para condenar ataque de Israel a la flotilla solidaria

La Flotilla Global Sumud fue interceptada por la Marina de Israel y varios de sus integrantes han sido detenidos; las protestas comenzaron a estallar.

Estallaron protestas en repudio a la agresión a la flotilla mundial.

 Imagen tomada de RT
Estallan protestas a nivel mundial para condenar el ataque a la Flotilla Global Sumud. Según destaca la Agencia Sputnik, las manifestaciones se llevan a cabo en diferentes ciudades del mundo, mostrando la reacción internacional al ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra los navíos que pretendían llevar ayuda a Gaza.

Algunas de las localidades donde la gente está saliendo a las calles son Berlín, Alemania; Kayseri, Turquía y Bruselas, Bélgica, entre otras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/1973515772057231698&partner=&hide_thread=false

En Estambul, miles de personas se congregaron frente al Consulado israelí para protestar contra la operación.

En Roma, activistas se reunieron frente a la estación ferroviaria de Termini, mientras que en la estación central de Nápoles manifestantes bloquearon las vías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/1973513705704005662&partner=&hide_thread=false

Se realizó también una manifestación espontánea frente al Consulado de Israel en Barcelona.

(En base a información de Sputnik y RT)

