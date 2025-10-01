Estallan protestas en varios países para condenar ataque de Israel a la flotilla solidaria

Estallan protestas a nivel mundial para condenar el ataque a la Flotilla Global Sumud. Según destaca la Agencia Sputnik, las manifestaciones se llevan a cabo en diferentes ciudades del mundo, mostrando la reacción internacional al ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra los navíos que pretendían llevar ayuda a Gaza.
Algunas de las localidades donde la gente está saliendo a las calles son Berlín, Alemania; Kayseri, Turquía y Bruselas, Bélgica, entre otras.
En Estambul, miles de personas se congregaron frente al Consulado israelí para protestar contra la operación.
En Roma, activistas se reunieron frente a la estación ferroviaria de Termini, mientras que en la estación central de Nápoles manifestantes bloquearon las vías.
Se realizó también una manifestación espontánea frente al Consulado de Israel en Barcelona.
(En base a información de Sputnik y RT)