Evo Morales cuestiona a Trump por usar aranceles como instrumento de dominación

"La época de los 'patios traseros' debe acabar para siempre", agregó el exmandatario.

Washington también impuso un arancel del 25 por ciento a la India y una multa adicional por comprar la mayor parte de su equipo militar y por colaborar con la Federación de Rusia en materia energética.

Además, este jueves entró en vigencia las nuevas tasas que EEUU impuso a la mayoría de países del mundo que, en el caso de Bolivia, es del 15 por ciento.

La novela arancelaria

Los aranceles de EEUU a Brasil son los más altos del mundo en la actual guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump, junto con los de la India, penalizada con un nuevo aumento tarifario por comprar petróleo de Rusia.

En el caso de Brasil hay casi 700 productos clasificados como excepciones, aunque los aranceles afectan a sectores clave de la economía brasileña, como la carne bovina, el café o el pescado.

Lula afirmó este miércoles que, de momento, no pretende conversar con el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre los aranceles, porque cree que no está dispuesto al diálogo.

"Puedes estar seguro de una cosa: el día que mi intuición me diga que Trump está dispuesto a hablar no tendré ninguna duda en llamarlo; pero hoy mi intuición dice que no quiere hablar, y yo no me voy a humillar", afirmó el mandatario en declaraciones a una agencia internacional recogidas por el portal G1.