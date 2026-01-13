Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo meteotsunami | heridos |

Ola de 6 metros

Tragedia en la costa bonaerense: un meteotsunami dejó un muerto y al menos 35 heridos

Una ola de hasta seis metros (meteotsunami) sorprendió a turistas en la costa bonaerense. Autoridades evacuaron playas y activaron protocolos de emergencia.

Ola espuria o meteotsunami.

Ola espuria o meteotsunami.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Una violenta crecida del mar provocada por un fenómeno conocido como meteotsunami dejó este lunes por la tarde un saldo trágico en la costa atlántica bonaerense: una persona fallecida y al menos 35 heridos, en su mayoría con lesiones leves. El episodio afectó principalmente a Santa Clara del Mar, aunque también se registraron impactos en Mar del Plata y otras zonas del partido de Mar Chiquita, en una jornada marcada por el calor y la alta concurrencia de turistas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30, cuando el mar se retiró de forma repentina y anormal, para luego regresar en cuestión de segundos con una ola de entre cinco y seis metros, que avanzó hasta 60 metros dentro de la playa en algunos sectores. La escena generó pánico entre los veraneantes, con corridas, gritos y momentos de extrema tensión tanto en el agua como sobre la arena.

Víctima fatal y 35 heridos

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron que la víctima fatal se registró en Santa Clara del Mar. Medios locales identificaron al fallecido como un hombre de 70 años, quien habría sido arrastrado por el agua y golpeado contra las rocas. “Hay una persona fallecida. Los equipos de acompañamiento del Ministerio de Seguridad ya están trabajando con la familia”, señaló el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, en declaraciones televisivas.

Además, 35 personas resultaron heridas, la mayoría con golpes, lesiones leves y cuadros de shock. Según precisó García, una persona debió ser asistida por un problema cardíaco, posiblemente vinculado al estrés del evento, aunque se encontraba fuera de peligro y bajo observación médica. No se reportaron otras hospitalizaciones de gravedad.

Protocolo de emergencia

Los socorristas activaron de inmediato los protocolos de emergencia y realizaron rescates contrarreloj. “Nunca vi algo así. Sentimos que venía un mini tsunami”, relató Maximiliano Prensky, guardavidas de la zona de El Torreón, en Mar del Plata. “Evacuamos a la gente a silbatazo limpio y usamos motos de agua porque los rescates fueron simultáneos”, explicó.

Testigos coincidieron en que el mar se encontraba completamente calmo minutos antes del impacto. Algunos describieron la presencia de remolinos oscuros y un ruido ensordecedor al ingresar el agua. “Parecía una escena de película. Pensé solo en proteger a mi hijo”, contó uno de los turistas que se encontraba en la orilla.

Defensa Civil explicó que se trató de una ola espuria o meteotsunami, un fenómeno natural poco frecuente e imprevisible, no vinculado a terremotos, sino a factores meteorológicos como cambios bruscos de presión atmosférica, tormentas intensas o ráfagas de viento que se desplazan rápidamente sobre el mar. Como medida preventiva, las autoridades evacuaron todas las playas del distrito y mantuvieron la alerta mientras se investigan las causas exactas del episodio.

Embed - Tragedia en Argentina: Ola gigante deja un muerto y 35 heridos en la Costa Atlántica | DNews

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar