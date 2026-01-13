Tragedia en la costa bonaerense: un meteotsunami dejó un muerto y al menos 35 heridos

Además, 35 personas resultaron heridas, la mayoría con golpes, lesiones leves y cuadros de shock. Según precisó García, una persona debió ser asistida por un problema cardíaco, posiblemente vinculado al estrés del evento, aunque se encontraba fuera de peligro y bajo observación médica. No se reportaron otras hospitalizaciones de gravedad.

Protocolo de emergencia

Los socorristas activaron de inmediato los protocolos de emergencia y realizaron rescates contrarreloj. “Nunca vi algo así. Sentimos que venía un mini tsunami”, relató Maximiliano Prensky, guardavidas de la zona de El Torreón, en Mar del Plata. “Evacuamos a la gente a silbatazo limpio y usamos motos de agua porque los rescates fueron simultáneos”, explicó.

Testigos coincidieron en que el mar se encontraba completamente calmo minutos antes del impacto. Algunos describieron la presencia de remolinos oscuros y un ruido ensordecedor al ingresar el agua. “Parecía una escena de película. Pensé solo en proteger a mi hijo”, contó uno de los turistas que se encontraba en la orilla.

Defensa Civil explicó que se trató de una ola espuria o meteotsunami, un fenómeno natural poco frecuente e imprevisible, no vinculado a terremotos, sino a factores meteorológicos como cambios bruscos de presión atmosférica, tormentas intensas o ráfagas de viento que se desplazan rápidamente sobre el mar. Como medida preventiva, las autoridades evacuaron todas las playas del distrito y mantuvieron la alerta mientras se investigan las causas exactas del episodio.