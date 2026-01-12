Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

crisis

¿Se viene el ataque?: EEUU insta a sus ciudadanos a salir de Irán o hallar un lugar seguro

Además de EEUU, el gobierno francés evacúo al personal de su embajada en Irán, el que ya abandonó el país.

Aviso a los estadounidenses.

Aviso a los estadounidenses.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Embajada Virtual de EEUU en Irán instó a ciudadanos del país norteamericano a salir de Irán de forma urgente o, de no ser posible, buscar un lugar seguro con suministro de alimentos, agua y medicamentos, en medio de las protestas populares que tienen lugar en la República Islámica.

Al mismo tiempo, la agencia AFP informó que Francia solicitó al personal no esencial de la embajada francesa abandonar Irán. Según la agencia, el personal abandonó el país el domingo y el lunes, sin que se precisara cuántas personas fueron retiradas. Dicha misión diplomática suele contar con alrededor de 30 empleados expatriados, además de varias decenas de trabajadores locales.

Por su parte el gobierno de EEUU señaló que los ciudadanos estadounidenses "deben prever cortes continuos de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía".

Agregó que en caso de no poder abandonar el país "busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. Evite las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno".

Protestas en Irán

A finales de diciembre pasado en Irán estallaron protestas masivas por el grave deterioro de las condiciones económicas, con una inflación que ronda el 39% anual y la continua depreciación de la moneda local, que pasó de 50.000 riales por un dólar en el mercado libre en mayo de 2018 a más de 1,4 millones en la actualidad.

Una fuente de las fuerzas de seguridad iraníes informó a Sputnik que más de 500 personas, entre civiles, policías y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (unidades de élite de las Fuerzas Armadas), murieron y cientos más resultaron heridas en los últimos cinco días de protestas.

Estas protestas han supuesto uno de los mayores desafíos para las autoridades que gobiernan Irán desde la revolución islámica de 1979; Teherán culpa a EEUU e Israel de orquestarlas.

(Sputnik)

Dejá tu comentario

Te puede interesar