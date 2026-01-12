¿Se viene el ataque?: EEUU insta a sus ciudadanos a salir de Irán o hallar un lugar seguro

Agregó que en caso de no poder abandonar el país "busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. Evite las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno".

Protestas en Irán

A finales de diciembre pasado en Irán estallaron protestas masivas por el grave deterioro de las condiciones económicas, con una inflación que ronda el 39% anual y la continua depreciación de la moneda local, que pasó de 50.000 riales por un dólar en el mercado libre en mayo de 2018 a más de 1,4 millones en la actualidad.

Una fuente de las fuerzas de seguridad iraníes informó a Sputnik que más de 500 personas, entre civiles, policías y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (unidades de élite de las Fuerzas Armadas), murieron y cientos más resultaron heridas en los últimos cinco días de protestas.

Estas protestas han supuesto uno de los mayores desafíos para las autoridades que gobiernan Irán desde la revolución islámica de 1979; Teherán culpa a EEUU e Israel de orquestarlas.

(Sputnik)