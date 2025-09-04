Falleció a los 91 el famoso diseñador italiano Giorgio Armani

El Grupo Armani es una de las principales empresas mundiales de moda y lujo, con más de 8.000 empleados y nueve plantas industriales. El grupo diseña, fabrica y vende ropa, accesorios, gafas, relojes, joyas, cosméticos, perfumes, muebles y artículos para el hogar, además de operar en el sector de la restauración y la hostelería.

Armani marcó un hito

Armani marcó un hito hace cuatro décadas con la moderación de las líneas en los atuendos masculinos que contribuyeron a suavizar sus contornos, dijo a la Agencia Sputnik la periodista y comunicadora argentina especializada en moda Juliana Borobio.

"Armani revolucionó la década del ochenta con su sastrería masculina suavizando las líneas y eliminando las hombreras en pos de una silueta más relajada que sigue siendo relevante hasta hoy", consideró la especialista.

El diseñador italiano también fue clave en la consagración del power suit, (traje de poder, o traje pantalón), "icónico en un momento, cuando las mujeres estaban deseando subir la escalera corporativa y romper el techo de cristal, al darles un uniforme profesional y poderoso", planteó Borobio.

"Era el rey de la elegancia y la sofisticación, se mantuvo fiel a su estilo clásico a pesar de las tendencias cambiantes de la industria y en lugar de vender su marca a un conglomerado, como tantos otros, mantuvo la marca bajo su nombre y dirección hasta su último aliento", ponderó la experta.

Poderoso grupo

Desde su casa de moda partieron líneas como Giorgio Armani Couture, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa, y también fragancias, cosméticos, accesorios, gafas, joyas, relojes, muebles y artículos del hogar, además de operar en el sector de la restauración y la hostelería.

