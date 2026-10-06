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Mundo Constitución |

ante el balotaje

Flávio Bolsonaro promete cambiar la Constitución con mayoría en Congreso si gana balotaje

Uno de los principales objetivos de Bolsonaro es lograr sacar adelante en el Senado el "impeachment" de jueces del Tribunal Supremo Federal.

Bolsonaro hace promesas y presenta sus objetivos.

Bolsonaro hace promesas y presenta sus objetivos.

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Por Redacción Caras y Caretas

El senador y candidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro prometió usar la mayoría conservadora en el Congreso Nacional para cambiar la Constitución si resulta elegido en el balotaje que disputará frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre.

"Brasil ya me ha dado un Congreso mucho más a la derecha de lo que es hoy; con la mayoría del Senado para elegir al presidente del Senado; con la mayoría en la Cámara para elegir al presidente de la Cámara, para cambiar la Constitución, para redemocratizar este país, para que las instituciones vuelvan a respetar la Constitución", afirmó en un discurso.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) hizo estas declaraciones en el estado de Goiás (centro-oeste), donde recibió el apoyo de Ronaldo Caiado, excandidato presidencial que quedó en quinta posición en la primera vuelta, de cara al balotaje.

Objetivos de Bolsonaro

Uno de los principales objetivos del bolsonarismo para la próxima legislatura es lograr sacar adelante en el Senado el "impeachment" de jueces del Tribunal Supremo Federal y colocar a jueces afines; para conseguirlo se necesitan 54 votos, dos tercios de los escaños de la Cámara Alta.

De los 81 escaños del Senado, el Partido Liberal (PL, extrema derecha) de Bolsonaro contará con 28, aunque también hay bolsonaristas en otras formaciones.

Según estimaciones del diario Folha de São Paulo, el número de miembros de la Cámara Alta favorables a impulsar procesos contra jueces del Supremo llegaría a 49.

Al bolsonarismo le bastaría así con sumar el apoyo de otros cinco senadores para alcanzar los 54 votos necesarios para destituir a un juez de la máxima corte del país.

(Sputnik)

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