Flávio Bolsonaro promete cambiar la Constitución con mayoría en Congreso si gana balotaje

Objetivos de Bolsonaro

Uno de los principales objetivos del bolsonarismo para la próxima legislatura es lograr sacar adelante en el Senado el "impeachment" de jueces del Tribunal Supremo Federal y colocar a jueces afines; para conseguirlo se necesitan 54 votos, dos tercios de los escaños de la Cámara Alta.

De los 81 escaños del Senado, el Partido Liberal (PL, extrema derecha) de Bolsonaro contará con 28, aunque también hay bolsonaristas en otras formaciones.

Según estimaciones del diario Folha de São Paulo, el número de miembros de la Cámara Alta favorables a impulsar procesos contra jueces del Supremo llegaría a 49.

Al bolsonarismo le bastaría así con sumar el apoyo de otros cinco senadores para alcanzar los 54 votos necesarios para destituir a un juez de la máxima corte del país.

(Sputnik)