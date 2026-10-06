El senador y candidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro prometió usar la mayoría conservadora en el Congreso Nacional para cambiar la Constitución si resulta elegido en el balotaje que disputará frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre.
ante el balotaje
Flávio Bolsonaro promete cambiar la Constitución con mayoría en Congreso si gana balotaje
Uno de los principales objetivos de Bolsonaro es lograr sacar adelante en el Senado el "impeachment" de jueces del Tribunal Supremo Federal.