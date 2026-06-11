Omar Artan designado por UEFA para uno de los partidos más importantes de la temporada

Esta decisión se tomó en el marco del Memorando de Entendimiento firmado recientemente entre la UEFA y la CAF “para fomentar la cooperación en diversos ámbitos, incluido el arbitraje”.

Embed Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

La situación de Artan en la previa al Mundial

La historia del árbitro de Somalia se hizo conocida cuando se le fue negado su acceso a Estados Unidos, pese a tener el visado correcto, decisión que le negó la posibilidad de participar de su primer Mundial.

Artan, considerado uno de los mejores árbitros de África, regresó a su país este miércoles en dónde fue recibido como un verdadero héroe.