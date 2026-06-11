Omar Artan designado por UEFA para uno de los partidos más importantes de la temporada

Luego de la polémica en torno a su prohibición de ingresar a Estados Unidos, que lo dejó sin poder arbitrar en el Mundial, el árbitro de Somalia, Omar Artan fue designado por la UEFA para dirigir uno de los encuentros más importantes de esa confederación.
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En un comunicado publicado en sus redes sociales, la UEFA confirmó que el nacido en Somalia, fue designado para arbitrar la Supercopa europea que disputarán PSG (campeón de la Champions League) ante el Aston Villa (ganador de la Europa League).
Pese a que Artan pertenece a la Confederación Africana (CAF), esta decisión se tomó luego de conversaciones entre ambas confederaciones. “A pesar de su corta edad, Artan se ha consolidado como uno de los mejores árbitros del mundo y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018”, destacó la UEFA en el comunicado.
Esta decisión se tomó en el marco del Memorando de Entendimiento firmado recientemente entre la UEFA y la CAF “para fomentar la cooperación en diversos ámbitos, incluido el arbitraje”.
La situación de Artan en la previa al Mundial
La historia del árbitro de Somalia se hizo conocida cuando se le fue negado su acceso a Estados Unidos, pese a tener el visado correcto, decisión que le negó la posibilidad de participar de su primer Mundial.
Artan, considerado uno de los mejores árbitros de África, regresó a su país este miércoles en dónde fue recibido como un verdadero héroe.