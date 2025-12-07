Frustraron intento de golpe de Estado militar en Benín

A su vez, el medio 24heuresauBenin, informó que el líder de los rebeldes, Pascal Tigri, actualmente está a la fuga.

"Según fuentes, algunos de ellos (los rebeldes) están prófugos. Entre ellos se encuentra el coronel Tigri", informó el medio.

Militares y agentes de seguridad de Benín buscan activamente a los rebeldes, añade la publicación.

Este domingo, alrededor de las 6:00 hora local en el corazón de la capital Cotonú, un grupo de soldados intentó asaltar la residencia del presidente de la República de Benín, Patrice Talon, pero fueron repelidos.

Según reportó la revista Jeune Afrique, el grupo de militares, estaba presuntamente encabezado por el teniente coronel Pascal Tigri.

Unión Africana condena

La Unión Africana condenó enérgicamente el intento de golpe de Estado en Benín y expresó su apoyo al actual presidente del país, Patrice Talon.

"El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, condena enérgica e inequívocamente el intento de golpe militar ocurrido el 7 de diciembre de 2025 en la República de Benín", afirma un comunicado publicado en el sitio web de la unión.

La organización instó al personal militar involucrado en el intento de golpe a cesar sus acciones ilegales y a regresar a sus cuarteles y funciones.

Preocupan golpes militares

"El presidente expresa su profunda preocupación por la alarmante proliferación de golpes e intentos de golpe militares en diversas partes de la región", señala el comunicado.

Precisa que estos sucesos socavan la estabilidad en África, representan una amenaza para la democracia, incitan a los militares a actuar más allá de su mandato constitucional y representan una amenaza para la seguridad colectiva.

"El presidente reafirma el apoyo de la Unión Africana al presidente Patrice Talon, a las autoridades legítimas de la República de Benín y al pueblo de Benín", puntualiza la nota.

(Sputnik)