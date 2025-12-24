Gaza denuncia 875 violaciones al alto el fuego y alerta por colapso humanitario

Crisis humanitaria y escasez de medicamentos

El organismo advirtió además que el territorio atraviesa una crisis humanitaria “sin precedentes”, que se agrava rápidamente debido al cierre de los cruces fronterizos y al bloqueo del ingreso de tiendas de campaña, casas móviles, caravanas y otros materiales esenciales para la construcción de refugios.

En paralelo, el Ministerio de Salud palestino alertó sobre una escasez “alarmante” de medicamentos y suministros médicos, consecuencia directa de las restricciones impuestas por Israel y de una ofensiva que se prolonga desde hace más de dos años. La situación compromete de forma severa la capacidad de atención de emergencia y los servicios quirúrgicos de cientos de miles de personas en un territorio devastado.

El último informe oficial señala que 321 medicamentos esenciales se encuentran completamente agotados, lo que equivale a una escasez del 52 %. En el caso de los consumibles médicos, 710 artículos están fuera de stock, con una tasa de faltante del 71 %, mientras que la carencia de pruebas de laboratorio y suministros para bancos de sangre alcanza el 59 %.

Las mayores deficiencias se registran en los servicios de emergencia, especialmente en soluciones intravenosas vitales, antibióticos por vía endovenosa y analgésicos. Esta situación estaría privando potencialmente a 200.000 pacientes de atención urgente, a 100.000 de servicios quirúrgicos y a unos 700 de cuidados intensivos.

Asimismo, el Ministerio de Salud reportó faltantes severos en áreas críticas como tratamientos renales y oncológicos, cirugías a corazón abierto y atención ortopédica, entre otros servicios esenciales, lo que agrava aún más el panorama sanitario en la Franja de Gaza.