Mundo Gaza | Israel | medicamentos

Más de 400 muertos

Gaza denuncia 875 violaciones al alto el fuego y alerta por colapso humanitario

El Gobierno de la Franja de Gaza y el movimiento Hamás acusan a Israel de incumplir sistemáticamente la tregua vigente desde el 10 de octubre.

Grave crisis humanitaria en Gaza

Grave crisis humanitaria en Gaza
Por Redacción de Caras y Caretas

La Oficina de Medios del Gobierno de la Franja de Gaza condenó lo que calificó como una “grave y sistemática violación” del acuerdo de cese el fuego por parte de Israel, al registrar 875 incumplimientos desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 10 de octubre. De acuerdo al organismo, los ataques israelíes han provocado la muerte de al menos 411 palestinos y dejado a otros 1.112 heridos.

El movimiento Hamás advirtió que estas cifras reflejan un promedio de 25 violaciones diarias del alto el fuego, que incluyen homicidios, bombardeos, ataques directos contra civiles, bloqueo de la ayuda humanitaria y ocultamiento de información sobre prisioneros y personas desaparecidas. En un comunicado, el grupo acusó a Israel de “matar a civiles, especialmente mujeres y niños, de forma deliberada”, y de haber “exterminado familias enteras”.

Según el informe oficial de la Oficina de Medios de Gaza, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra civiles en 265 ocasiones, incursionaron en zonas residenciales más allá de la denominada “línea amarilla” en 49 oportunidades, bombardearon la Franja 421 veces y demolieron propiedades en al menos 150 incidentes. A esto se suman 45 secuestros de palestinos en los últimos dos meses.

Crisis humanitaria y escasez de medicamentos

El organismo advirtió además que el territorio atraviesa una crisis humanitaria “sin precedentes”, que se agrava rápidamente debido al cierre de los cruces fronterizos y al bloqueo del ingreso de tiendas de campaña, casas móviles, caravanas y otros materiales esenciales para la construcción de refugios.

En paralelo, el Ministerio de Salud palestino alertó sobre una escasez “alarmante” de medicamentos y suministros médicos, consecuencia directa de las restricciones impuestas por Israel y de una ofensiva que se prolonga desde hace más de dos años. La situación compromete de forma severa la capacidad de atención de emergencia y los servicios quirúrgicos de cientos de miles de personas en un territorio devastado.

El último informe oficial señala que 321 medicamentos esenciales se encuentran completamente agotados, lo que equivale a una escasez del 52 %. En el caso de los consumibles médicos, 710 artículos están fuera de stock, con una tasa de faltante del 71 %, mientras que la carencia de pruebas de laboratorio y suministros para bancos de sangre alcanza el 59 %.

Las mayores deficiencias se registran en los servicios de emergencia, especialmente en soluciones intravenosas vitales, antibióticos por vía endovenosa y analgésicos. Esta situación estaría privando potencialmente a 200.000 pacientes de atención urgente, a 100.000 de servicios quirúrgicos y a unos 700 de cuidados intensivos.

Asimismo, el Ministerio de Salud reportó faltantes severos en áreas críticas como tratamientos renales y oncológicos, cirugías a corazón abierto y atención ortopédica, entre otros servicios esenciales, lo que agrava aún más el panorama sanitario en la Franja de Gaza.

