Venezuela denuncia en la ONU intención de EEUU de anexarse su territorio

El representante venezolano aseguró que, en caso contrario, "EEUU ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas", en alusión a declaraciones de Washington.

"Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico, pero no se trata solo de Venezuela, la ambición es continental, así lo ha expresado el gobierno estadounidense en su estrategia de seguridad nacional", agregó.

En su intervención, Moncada alertó que "Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor".

Agresión de EEUU

EEUU mantiene desde agosto un amplio despliegue militar en el Caribe, que justifica como una operación antidrogas.

El movimiento militar, considerado por Venezuela como una violación al derecho internacional, ocurre en un contexto de acusaciones de narcotráfico contra el presidente Nicolas Maduro, incluida una recompensa millonaria por su captura.

Además, la semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el "bloqueo total y completo" a petroleros que entren y salgan de Venezuela.

Caracas ya denunció el secuestro de dos buques petroleros privados y la desaparición forzada de sus tripulaciones por parte de fuerzas militares de EEUU en aguas internacionales.

Pese a las amenazas, Maduro aseguró que el país continuará comercializando su crudo.

(Sputnik)