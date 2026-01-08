Gobierno de Venezuela decidió la excarcelación de un grupo de venezolanos y extranjeros

G-KQKooWsAAMIjT

El motivo de la excarcelación de algunos presos extranjeros y venezolanos

Según explicó el parlamentario, la decisión forma parte de una estrategia para consolidar la convivencia pacífica y la prosperidad en la República, sin importar las inclinaciones políticas, sociales o religiosas de los involucrados.

Rodríguez subrayó que este paso no responde a diálogos con sectores extremistas, sino a un esfuerzo de comunicación con organizaciones políticas que actúan bajo el estricto cumplimiento de la Constitución Bolivariana.

En el marco de la situación actual del país, el presidente de la AN señaló que esta medida busca fortalecer la unión nacional frente a las agresiones externas sufridas recientemente.

Alineamiento político

Esta iniciativa se alinea con la postura de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien recientemente reafirmó que “tenemos una conciencia de lo que es la libertad para los pueblos del mundo. Y esa conciencia clara tiene que convocarnos a trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo, de horas peligrosas, avance hacia un porvenir de desarrollo, paz y tranquilidad, en soberanía para garantizar el futuro a nuestras generaciones venideras”.

La mandataria sostuvo que, ante la compleja situación política derivada de la agresión militar del pasado 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, la cohesión entre los venezolanos es el único camino para avanzar hacia un porvenir de desarrollo, tranquilidad y defensa de la soberanía nacional.