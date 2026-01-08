Gobierno de Venezuela decidió la excarcelación de un grupo de venezolanos y extranjeros

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció este jueves 8 de diciembre que el Gobierno de Venezuela decidió —“en un gesto unilateral”— liberar un grupo considerable de ciudadanos venezolanos y extranjeros que se encontraban privados de libertad en el país.
Rodríguez aseveró que los procesos de excarcelación, que están ocurriendo “desde este mismo momento” se ejecutan bajo la coordinación de las distintas instituciones del Estado.
El presidente de la AN informó que los nombres de las personas beneficiadas por esta medida serán divulgados por las autoridades correspondientes en las próximas horas, una vez concluyan los protocolos administrativos de cada caso.
El motivo de la excarcelación de algunos presos extranjeros y venezolanos
Según explicó el parlamentario, la decisión forma parte de una estrategia para consolidar la convivencia pacífica y la prosperidad en la República, sin importar las inclinaciones políticas, sociales o religiosas de los involucrados.
Rodríguez subrayó que este paso no responde a diálogos con sectores extremistas, sino a un esfuerzo de comunicación con organizaciones políticas que actúan bajo el estricto cumplimiento de la Constitución Bolivariana.
En el marco de la situación actual del país, el presidente de la AN señaló que esta medida busca fortalecer la unión nacional frente a las agresiones externas sufridas recientemente.
Alineamiento político
Esta iniciativa se alinea con la postura de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien recientemente reafirmó que “tenemos una conciencia de lo que es la libertad para los pueblos del mundo. Y esa conciencia clara tiene que convocarnos a trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo, de horas peligrosas, avance hacia un porvenir de desarrollo, paz y tranquilidad, en soberanía para garantizar el futuro a nuestras generaciones venideras”.
La mandataria sostuvo que, ante la compleja situación política derivada de la agresión militar del pasado 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, la cohesión entre los venezolanos es el único camino para avanzar hacia un porvenir de desarrollo, tranquilidad y defensa de la soberanía nacional.