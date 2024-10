Grosera filtración: Cristina Fernández de Kirchner será condenada a seis años de prisión

La condena y el escenario político

La causa Vialidad, en la que se investiga la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, ha sido un proceso marcado por las irregularidades. Cristina Fernández de Kirchner es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, aunque durante los tres años y medio de audiencias no se presentó evidencia contundente que la vincule directamente con los hechos. Los testigos no mencionaron su participación y no se encontraron correos, chats ni documentos que demuestren su intervención.

A pesar de esto, la condena parece inminente. La filtración ha generado un clima de tensión política en el que se entrelazan las crisis del gobierno de Javier Milei y los intereses del macrismo. La figura de Cristina ha cobrado relevancia nuevamente tras su reaparición pública y su enfrentamiento directo con Milei, lo que ha motivado la reacción del sector judicial vinculado a los intereses del poder mediático y empresarial.

La estrategia de defensa y lo que está por venir

El equipo legal de Cristina Fernández de Kirchner ya prepara la estrategia para apelar el fallo. Se espera que su abogado presente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, lo que permitirá suspender la ejecución de la sentencia hasta que el máximo tribunal se pronuncie. Este recurso es clave para evitar la inhabilitación política de Cristina, quien podría aspirar a cargos electivos mientras el proceso judicial sigue su curso, como ocurrió en su momento con Carlos Menem.

El paralelismo con otros casos de persecución judicial contra líderes políticos, como el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, es evidente. Lula fue encarcelado y luego absuelto, un escenario que la defensa de Cristina no descarta. Mientras tanto, sectores opositores buscarán bloquear su participación política mediante iniciativas como la "ficha limpia", una ley que impediría que personas con condenas puedan ser candidatas, aunque esta será una batalla legislativa aparte.

Un contexto de crisis política

La filtración llega en un momento oportuno para desviar la atención de la crisis que atraviesa el gobierno de Milei. Con una economía en declive, protestas sociales en aumento y un desgaste en su base de apoyo, el gobierno de La Libertad Avanza enfrenta dificultades para mantener el respaldo popular. En paralelo, el macrismo lucha por recuperar terreno político frente a la ascendente influencia de Milei, quien ha absorbido una parte significativa de su electorado.

La condena de Cristina Fernández de Kirchner reaviva la polarización en un país sumido en tensiones sociales y políticas. La filtración del fallo evidencia una vez más la profunda injerencia de sectores judiciales y mediáticos alineados con el poder económico, quienes intentan neutralizar a la figura más relevante del peronismo.