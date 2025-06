Hay un sobreviviente del accidente del avión de Air India

Un video compartido en las redes sociales muestra a Ramesh caminando hacia una ambulancia, con humo de fondo, informa la cadena BBC Mundo citando al diario Hindustan Times.

"Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido", dijo.

"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", dijo Ramesh.

Caída en el despegue

La aerolínea Air India detalló que a bordo del avión había 169 ciudadanos de la India; 53 del Reino Unido; siete de Portugal y uno de Canadá, más dos pilotos y diez auxiliares de vuelo.

La cadena de televisión NDTV reportó, citando a los funcionarios familiarizados con el asunto, que la aeronave cayó desde una altura de más de 250 metros.

Varios países se solidarizaron con la India y le transmitieron sus condolencias por el accidente mortífero.

(En base a Sputnik y BBC Mundo)