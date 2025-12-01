Hacete socio para acceder a este contenido

Honduras | presidencia |

Empate en la carrera por la presidencia de Honduras

La oficialista Rixi Moncada estaría fuera de las posibilidades de ocupar la presidencia de Honduras que se debate entre un conservador derechista y un liberal

Se suspende el conteo preliminar de votos en Honduras tras un empate técnico de los candidatos Asfura y Nasralla
Los resultados del escrutinio son aún poco concluyentes, en principio Nasry Asfura y Salvador Nasralla están en una disputa voto a voto por lograr la primera magistratura de Honduras en unas elecciones en que la continuidad del proyecto progresista encabezado por Xiomara Castro parece no haberse logrado.

El candidato conservador Nasry Asfura ha sido abiertamente apoyado por Donald Trump, quien ha llamado a votar por él en contra de "todos los otros comunistas", mientras que lejos del espíritu del aguerrido combate al narcotráfico que dice embanderarar para el caso de Venezuela, ha decidido en las últimas horas indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, líder del partido que representa Asfura y que en 2024 fue extraditado a EEUU donde fue condenado a más de 40 años por el delito de narcotráfico y a quien según Trump, "han tratado con demasiada dureza".

El Consejo Nacional Electoral de Honduras suspedió el conteo preliminar de votos con el fin de desarrollar un plan de contingencia que permita publicar los resultados una vez consolidados por medio del mecanismo de escrutinio especial. Los últimos resultados arrojaron la victoria de Asfura sobre Nasralla por solo 515 votos.

