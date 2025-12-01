Empate en la carrera por la presidencia de Honduras

El candidato conservador Nasry Asfura ha sido abiertamente apoyado por Donald Trump, quien ha llamado a votar por él en contra de "todos los otros comunistas", mientras que lejos del espíritu del aguerrido combate al narcotráfico que dice embanderarar para el caso de Venezuela, ha decidido en las últimas horas indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, líder del partido que representa Asfura y que en 2024 fue extraditado a EEUU donde fue condenado a más de 40 años por el delito de narcotráfico y a quien según Trump, "han tratado con demasiada dureza".