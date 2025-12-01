Los resultados del escrutinio son aún poco concluyentes, en principio Nasry Asfura y Salvador Nasralla están en una disputa voto a voto por lograr la primera magistratura de Honduras en unas elecciones en que la continuidad del proyecto progresista encabezado por Xiomara Castro parece no haberse logrado.
Empate en la carrera por la presidencia de Honduras
La oficialista Rixi Moncada estaría fuera de las posibilidades de ocupar la presidencia de Honduras que se debate entre un conservador derechista y un liberal