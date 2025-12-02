En Honduras denuncian fraude electoral en las presidenciales

Declaración y acción legal

Frente a esta evidencia, la candidata Moncada anunció acciones inmediatas. "Vamos a exigir en este periodo de los 30 días del escrutinio general definitivo que se revisen estas actas y vamos a hacer uso de todos los recursos legales disponibles para garantizar la integridad del proceso electoral", afirmó la candidata.

Contexto y posición política

En un pronunciamiento separado, Moncada también se refirió a la "injerencia extranjera imperial directa", citando al presidente estadounidense Donald Trump, quien pocas horas antes de los comicios, anunció el "perdón absoluto" al narcotraficante Juan Orlando Hernández, sentenciado en EE. UU. "El presidente Donald Trump me califica de comunista, ese expediente gastado de la Guerra Fría... Estaré siempre del lado del pueblo, con mis valores firmes en la defensa de mi patria libre, en los principios de la no injerencia y la soberanía popular," declaró Moncada, reafirmando su postura de no ceder a presiones externas.