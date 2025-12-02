Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha denunciado formalmente un grave "esquema de fraude electoral" en los recientes comicios, basado en la eliminación de la validación biométrica de las actas y la consecuente manipulación de resultados a nivel presidencial. Moncada reveló que la controvertida decisión de eliminar la validación de las actas contra los lectores biométricos fue aprobada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) "una noche antes de las elecciones", lo que, según su equipo técnico, habilitó la suma de votos inflados en las actas.
Manipulación de datos
En Honduras denuncian fraude electoral en las presidenciales
La candidata presidencial en Honduras Rixi Moncada denunció fraude electoral con manipulación de resultados de la elección para la máxima autoridad.