Mundo Honduras | fraude | elecciones

Manipulación de datos

En Honduras denuncian fraude electoral en las presidenciales

La candidata presidencial en Honduras Rixi Moncada denunció fraude electoral con manipulación de resultados de la elección para la máxima autoridad.

Elecciones presidenciales en Honduras

Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha denunciado formalmente un grave "esquema de fraude electoral" en los recientes comicios, basado en la eliminación de la validación biométrica de las actas y la consecuente manipulación de resultados a nivel presidencial. Moncada reveló que la controvertida decisión de eliminar la validación de las actas contra los lectores biométricos fue aprobada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) "una noche antes de las elecciones", lo que, según su equipo técnico, habilitó la suma de votos inflados en las actas.

La evidencia clave del fraude

El análisis técnico presentado por la candidata es contundente y señala la responsabilidad directa del bipartidismo en esta trama. El equipo de LIBRE identificó 2,859 actas sin la debida validación biométrica, lo que equivale al 25.35% del total de actas. Estas actas presentan un promedio de 217 votos cada una, con casos extremos que suman hasta 100 votos adicionales a los legítimos.

Respecto a los beneficiarios de la irregularidad, el Partido Nacional acumula 1,588 de estas actas, sumando 326,285 votos presuntamente irregulares. Por su parte, el Partido Liberal registra 1,041 actas sin biométrico, equivalentes a 217,193 votos.

Declaración y acción legal

Frente a esta evidencia, la candidata Moncada anunció acciones inmediatas. "Vamos a exigir en este periodo de los 30 días del escrutinio general definitivo que se revisen estas actas y vamos a hacer uso de todos los recursos legales disponibles para garantizar la integridad del proceso electoral", afirmó la candidata.

Contexto y posición política

En un pronunciamiento separado, Moncada también se refirió a la "injerencia extranjera imperial directa", citando al presidente estadounidense Donald Trump, quien pocas horas antes de los comicios, anunció el "perdón absoluto" al narcotraficante Juan Orlando Hernández, sentenciado en EE. UU. "El presidente Donald Trump me califica de comunista, ese expediente gastado de la Guerra Fría... Estaré siempre del lado del pueblo, con mis valores firmes en la defensa de mi patria libre, en los principios de la no injerencia y la soberanía popular," declaró Moncada, reafirmando su postura de no ceder a presiones externas.

