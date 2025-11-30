Elecciones presidenciales en Honduras en medio de presiones de EEUU

Elecciones tranquilas

"A nivel nacional los centros de votación están abarrotados de hondureños que acuden a ejercer el sufragio este domingo para escoger a las nuevas autoridades que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años", resumió un periódico opositor de derecha, Proceso Digital, en su resumen de la jornada.

Las autoridades también han resaltado que la votación se ha desarrollado con tranquilidad y en orden, sin reportes de incidentes mayores.

"Hemos tenido reportes a nivel nacional de que todo está transcurriendo en orden. Creemos que así debería de ser por el resto del día", afirmó el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya.

Los tres candidatos presidenciales de los partidos mayores ejercieron su derecho al sufragio en la capital antes del mediodía, y en sus declaraciones a la prensa expresaron su optimismo en la victoria este domingo.

La primera en ejercer su derecho al sufragio fue la aspirante de Libre, la maestra y abogada Rixi Moncada, quien afirmó que dará continuidad al programa de desarrollo económico con justicia social impulsado por la presidenta Xiomara Castro.

"Tenemos un plan concreto para el desarrollo de Honduras, orientado a lo público, a la salud, a la educación y la democratización de la riqueza. El desarrollo del país es posible con luchas claras contra la corrupción y la impunidad", expresó a los periodistas.

Libre ganó los comicios del 28 de noviembre de 2021, que significó la primera derrota de los dos partidos tradicionales de la derecha, el Nacional y el Liberal, que habían gobernado a Honduras desde fines del siglo XIX.

Los opositores

El candidato del Nacional, el empresario Nasry Asfura, acudió también temprano a las urnas y aseguró que no hará pronunciamientos adelantados de victoria en los comicios, los cuales dijo esperará por los emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura recibió el miércoles pasado el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó a la población a votar masivamente a su favor y advirtió que será el único con quien Estados Unidos podrá trabajar, en una acción ampliamente rechazada en Honduras por injerencista.

El aspirante presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, también ejerció el sufragio en una de las juntas receptoras de votos de la capital y se mostró optimista en cuanto a su victoria, además de expresar duras críticas a Moncada, a quien calificó de enemiga de la empresa privada.

(En base a Sputnik y CNN)