Los diplomáticos y multimillonarios amigos de Trump que integrarán la "Junta de Paz" para Gaza

Trump también designó a Aryeh Lightstone (director ejecutivo del Instituto de Paz del Acuerdo de Abraham) y Josh Gruenbaum (comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA) como asesores principales de la "Junta de Paz", encargados de "liderar la estrategia y las operaciones diarias y traducir el mandato de la junta y las prioridades diplomáticas en una ejecución disciplinada".

En tanto, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, enviado de Naciones Unidas a Oriente Medio entre 2015 y 2020, será el alto representante para Gaza.

Su misión será garantizar "la coordinación entre los pilares civil y de seguridad", como enlace la "Junta de Paz" y el Comité Nacional para la Administración de Gaza.

En busca de la "desmilitarización integral" y la "reconstrucción" de Gaza

Asimismo, se creó una "Junta Ejecutiva de Gaza", en la que también forman parte Blair, Kushner, Mladenov y Witkoff, entre otras autoridades, para apoyar la "gobernanza eficaz" del territorio y comunicó que en las próximas semanas se les sumarán nuevos integrantes.

"Para establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo", EEUU nombró al mayor general, Jasper Jeffers, como comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización.

Jeffers "liderará las operaciones de seguridad, apoyará la desmilitarización integral y permitirá la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción", aseguró la Casa Blanca.