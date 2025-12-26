Trump confirmó ataque aéreo de Estados Unidos en el noroeste de Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque aéreo en el noroeste de Nigeria contra presuntos combatientes del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS). El hecho se produjo semanas después de que el mandatario ordenara al Pentágono planificar una posible intervención militar en ese país.
A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que la operación fue ordenada directamente por él en su rol de comandante en jefe. “Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, escribió.
El mandatario justificó la acción señalando que el grupo terrorista habría perpetrado ataques recientes contra comunidades cristianas. A comienzos de noviembre, Trump había denunciado que combatientes de ISIS “atacaron y asesinaron brutalmente a cristianos inocentes”, y advirtió que, de continuar esos hechos, Estados Unidos respondería con fuerza militar.
Bombardeo
El Comando Africano de Estados Unidos (Africom) informó que el bombardeo se realizó a solicitud de las autoridades nigerianas y que dejó como saldo la muerte de “múltiples terroristas de ISIS”. En la misma línea, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, expresó su agradecimiento al gobierno de Nigeria por la cooperación y advirtió que podrían producirse nuevas acciones, sin brindar mayores detalles.
El ataque se produjo semanas después de que Trump ordenara al Pentágono comenzar a planificar una posible intervención militar en Nigeria, en el marco de denuncias sobre persecución religiosa. Sin embargo, el gobierno nigeriano rechazó esas acusaciones y sostuvo que los grupos terroristas atacan tanto a comunidades musulmanas como cristianas, y que no existe una persecución sistemática contra una religión específica.
Tras el anuncio del bombardeo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria emitió un comunicado en el que confirmó la cooperación de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para enfrentar la amenaza del terrorismo y el extremismo violento. Según el ministerio, esa colaboración derivó en ataques aéreos “de precisión” contra objetivos terroristas en el noroeste del país.