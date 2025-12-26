Orsi habló sobre Cardama y dijo que "no sorprende" intención de demandar al Estado

Según Orsi, el Gobierno se mantendrá “firme” en su postura de revisar el contrato ante la situación confusa que generó el tema de la garantía “de papel”.

Indicó que el Gobierno espera por una serie de estudios que está realizando una firma estadounidense en Vigo, sede del astillero. Además, confirmó que se llevó adelante una etapa de acuerdo con la empresa que no trascendió y que no hubo acuerdo entre las partes.

Aumento de tarifas

Por otra parte, Orsi defendió los ajustes de las tarifas públicas que entrarán en vigencia el 1º de enero y agregó que el aumento de OSE es para poder financiar las obras para el agua potable.

Los aumentos de las tarifas serán del 3,5% en Antel, 4% en UTE y 8,5% en OSE. Este último, explicó, es mayor debido a la situación financiera del ente y para evitar su endeudamiento.

Señaló que puede haber algún ajuste técnico pero, desde el punto de vista político, la decisión está tomada.

También fue consultado sobre la prospección sísmica de hidrocarburos en aguas territoriales. En ese sentido, expresó que su postura es la de seguir adelante con la búsqueda, pese a la negativa de legisladores y dirigentes del oficialismo, pero aclaró que se realizará manteniendo los recaudos desde el punto de vista ambiental.