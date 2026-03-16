Irán afirma que un ataque a su infraestructura estratégica traerá consecuencias desconocidas

El escenario geopolítico en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo nivel de peligrosidad tras las recientes operaciones militares y las subsiguientes advertencias del Gobierno de Irán. El comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, manifestó este lunes que cualquier agresión contra la isla de Jark provocará una alteración drástica y sin precedentes en los mercados energéticos de todo el mundo.
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Esta escalada de tensión se produce luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la ejecución de uno de los bombardeos más devastadores en la historia de la región. Según la administración estadounidense, los ataques lograron destruir por completo los objetivos militares en Jark, instalación a la que el mandatario se refirió como la "joya de la corona" del régimen persa. Por el contrario, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado oficial asegurando que, pese a la ofensiva, la infraestructura crítica de exportación petrolera no ha sufrido daños operativos.
Importancia estratégica de la Isla de Jark
La relevancia de la isla de Jark para la estabilidad económica global es absoluta. Situada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, esta terminal gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones totales de crudo de Irán. Con un volumen que superaba los 1,5 millones de barriles diarios antes de la actual agresión, su capacidad operativa es superior a la producción total de diversos países integrantes de la OPEP.
En su advertencia, Tangsiri recordó la vulnerabilidad del estrecho de Ormuz como antecedente, señalando que si el control estratégico de dicho paso ya había afectado los precios internacionales en el pasado, un ataque directo a la infraestructura de Jark generaría una crisis de distribución de energía de magnitudes desconocidas para la economía global contemporánea.