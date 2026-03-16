Irán afirma que un ataque a su infraestructura estratégica traerá consecuencias desconocidas

Esta escalada de tensión se produce luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la ejecución de uno de los bombardeos más devastadores en la historia de la región. Según la administración estadounidense, los ataques lograron destruir por completo los objetivos militares en Jark, instalación a la que el mandatario se refirió como la "joya de la corona" del régimen persa. Por el contrario, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado oficial asegurando que, pese a la ofensiva, la infraestructura crítica de exportación petrolera no ha sufrido daños operativos.