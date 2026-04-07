Irán confirma inicio de negociaciones con EEUU este viernes en Pakistán

“El enemigo, en su guerra injusta, ilegal y criminal contra la nación iraní, ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante”, afirma el Gobierno persa. Y agrega: “Irán ha alcanzado una gran victoria y ha obligado a Estados Unidos, criminal, a aceptar su plan de diez puntos. En dicho plan, Estados Unidos se compromete, en principio, a garantizar la no agresión, mantener el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, aceptar el enriquecimiento, levantar todas las sanciones primarias y secundarias. poner fin a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Junta de Gobernadores, indemnizar a Irán, retirar sus fuerzas de combate de la región y cesar la guerra en todos los frentes, incluido contra la heroica resistencia islámica del Libano”.

Irán logra objetivos

Agrega que “prácticamente todos los objetivos de la guerra se han cumplido y que sus valientes hijos han llevado al enemigo a una derrota histórica”.

Confirma seguidamente el inicio de negociaciones, al indicar que “se ha decidido llevar a cabo negociaciones en Islamabad para finalizar los detalles en un plazo máximo de 15 dias”.

Seguidamente resume los 10 puntos del plan: control del estrecho de Ormuz, fin de la guerra contra la resistencia, retirada de fuerzas estadounidenses, garantías de tránsito seguro, compensación total a Irán, levantamiento de sanciones, liberación de activos bloqueados y aprobación de un acuerdo vinculante en el Consejo de Seguridad.

Confirman conversaciones

El primer ministro de Pakistán ha informado que Estados Unidos ha aceptado estos principios. como base de negociación, sostiene. Por ello, “Irán iniciará conversaciones durante dos semanas en Islamabad, sin que esto implique el fin de la guerra. Las negociaciones comenzarán el viernes, 21 de Farvardin (10 de marzo) y podrán extenderse si ambas partes lo acuerdan”.

Finaliza recordando que las manos de los iraníes “permanecen sobre el gatillo, y cualquier error del enemigo será respondido con toda firmeza”.