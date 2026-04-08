Israel ataca Líbano 100 veces con 160 bombas en 10 minutos

Ataque Récord

El Ejército israelí ejecutó lo que definió como su mayor oleada de ataques en el conflicto actual, impactando más de 100 ubicaciones en solo 10 minutos . Los bombardeos se concentraron en los suburbios del sur de Beirut, el sur del Líbano y el valle oriental de Bekaa, zonas identificadas por Israel como bastiones de Hezbolá. Los medios israelíes denominaron la operación como "Oscuridad Eterna".

Las consecuencias humanitarias fueron inmediatas y devastadoras. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 112 personas murieron y 837 resultaron heridas, aunque Defensa Civil elevó la cifra a 254 fallecidos y más de 1.100 heridos. Testigos describieron el caos en zonas densamente pobladas, con hospitales desbordados y personas atrapadas bajo los escombros.

Postura Israelí

Horas antes de los bombardeos, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había emitido una declaración que dejó claro el destino de Líbano. Afirmó que, aunque apoya los esfuerzos de Estados Unidos para contener a Irán, "el alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano". Netanyahu insistió en que Israel mantiene el derecho a actuar contra Hezbolá para garantizar el regreso seguro de los residentes del norte.

Hoy, la ofensiva terrestre continuó en el sur del Líbano, mientras las tropas israelíes buscaban desmantelar la infraestructura militar del grupo chiita. Las órdenes de evacuación israelíes ya cubren aproximadamente el 14 por ciento del territorio libanés, y las autoridades advierten que las operaciones no cesarán hasta que Hezbolá sea empujado más allá del río Litani.

Advertencia Iraní

La reacción de Irán no se hizo esperar. Teherán, que había mediado en la tregua con Washington, amenazó con retirarse del acuerdo si las agresiones contra Líbano persistían . En un movimiento de presión, Irán detuvo el tráfico de petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz, lo que constituye una violación de los términos pactados .

Además, las autoridades iraníes declararon abiertamente que Líbano debe ser incluido en cualquier acuerdo de alto el fuego. Según fuentes diplomáticas, Irán apoya cualquier decisión que tome el gobierno libanés para poner fin a la guerra, rechazando la exclusión impuesta por Israel y Estados Unidos . "Apoyamos en todas las circunstancias al gobierno libanés. Los que están causando disturbios son Netanyahu y su gente", declaró un alto funcionario iraní .