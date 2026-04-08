UTE reportó 234 mil servicios afectados por el ciclón

Servicios afectados por el ciclón extratropical

Las afectaciones al inicio de la jornada fueron de 114.000 servicios. Sobre las 03:00 horas de la madrugada se agregaron otros 120.000 servicios por desanexiones de la red de alta tensión del sistema de Trasmisión, que fueron repuestas en breves minutos.

A las 13:00 horas del miércoles 8 de abril existen 41.800 servicios sin tensión.

Sin embargo, aún restan evaluaciones por realizar, ya que las afectaciones mayores están en curso.

Proceso de reposición

Las etapas de la reposición en este tipo de temporales son las siguientes:

1) Retiro de líneas caídas: etapa de aseguramiento a la población para solucionar situaciones de peligro.

2) Priorización de instalaciones por nivel de tensión y por tanto mayor cantidad de servicios afectados. Se busca habilitar primero las redes de MT y posteriormente las de BT que sin las de MT habilitadas previamente no permiten reponer el servicio.

3) Maniobras en la red de MT: esta etapa permite desconectar los tramos con daños de la red de MT, habilitando la reposición del servicio de los tramos sanos (sin daños) de la red. Esta etapa se lleva a cabo mayoritariamente en la primera jornada de trabajo, permitiendo reponer del orden del 70% de los servicios afectados.

4) Reconstrucción de redes: una vez definidos y priorizados los frentes de trabajo en las zonas afectadas se asignan las cuadrillas, previa consignación y aseguramiento de las instalaciones para garantizar la seguridad del personal que trabaja en la reconstrucción. Esta etapa llevará varios días según los daños que estimamos en este momento.

Coordinación interinstitucional

Para esta última etapa se coordina con los Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) para confirmar que los árboles caídos sobre líneas o instalaciones hayan sido retirados.

Al momento UTE cuenta con el visto bueno del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) para la aplicación del procedimiento para contratación de empresas ante acontecimientos graves e imprevistos.

Teniendo en cuenta que la emergencia se localiza en la zona sureste del país y que el resto del territorio no tiene afectación, se desplazarán cuadrillas y brigadas técnicas de otras Regionales para atención de la emergencia.

Se estima que el personal destinado a la atención de la emergencia y reconstrucción será de 1.500 personas con unas 60 cuadrillas desplegadas en toda la zona afectada.

Todas nuestras brigadas operativas y técnicas trabajan respetando especialmente las condiciones de seguridad, buscando la identificación de los daños con mayor precisión y posterior resolución de los mismos.

No obstante, la normalización total de los servicios llevará algún tiempo y también dependerá de la mejoría de las condiciones climáticas en las próximas horas.

Vías de contacto de UTE

Ante posibles agravantes en la situación climática con impacto en nuestros servicios, las vías de comunicación son:

• WhatsApp de UTE: 098 193 000 *App de UTE: opción “Reclamo”.

• SMS: al 1930 con la palabra LUZ seguida de un espacio y tu número de Cuenta.

• Web de UTE: Con tu número de Cuenta ingresando en el siguiente enlace:

https://portal.ute.com.uy/reclamo-por-corte-de-energia

• Telegestiones al 0800 1930 o *1930.

UTE recuerda a la población extremar cuidados ante cables caídos y reportarlos a través de:

https://portal.ute.com.uy/reclamo-por-corte-de-energia