Irán lanza ataques contra Tel Aviv y una base militar en Jordania

Irán lanzó una nueva serie de ataques contra varios distritos en Tel Aviv y la ciudad de Beerseba en Israel, así como contra la base de Al Azraq en Jordania usando misiles de nueva generación, declaró este domingo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
"Ha comenzado la 28 oleada de la operación Promesa Verdadera 4 con el uso de misiles de las nuevas generaciones de la Fuerza Aeroespacial del CGRI contra varios distritos en Beerseba y Tel Aviv, así como la base aérea Al Azraq", señaló el CGRI en un comunicado, citado por la agencia de noticias Tasnim.
El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra.
La ofensiva busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque el gobierno de los ayatolás.
Irán responde
Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Turquía, aunque Irán niega su autoría.
El número de muertos en Irán a causa de los ataques de EEUU e Israel es de 1.330, según informó el representante permanente del país persa ante la ONU, Amir Saeid Iravani, citando datos de la Media Luna Roja.
Los ataques iraníes se han cobrado hasta la fecha las vidas de al menos seis militares de EEUU y más de una veintena de civiles en Israel y varios países del golfo Pérsico.
(Sputnik)