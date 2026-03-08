Irán lanza ataques contra Tel Aviv y una base militar en Jordania

La ofensiva busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque el gobierno de los ayatolás.

Irán responde

Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Turquía, aunque Irán niega su autoría.

El número de muertos en Irán a causa de los ataques de EEUU e Israel es de 1.330, según informó el representante permanente del país persa ante la ONU, Amir Saeid Iravani, citando datos de la Media Luna Roja.

Los ataques iraníes se han cobrado hasta la fecha las vidas de al menos seis militares de EEUU y más de una veintena de civiles en Israel y varios países del golfo Pérsico.

(Sputnik)