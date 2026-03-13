Irán lleva adelante el bloqueo total del estrecho de Ormuz y el precio del petróleo se dispara

Aconseja cerrar bases estadounidenses

También señaló que Irán tiene una política de "amistad" con los países vecinos, pero les aconseja que cierren las bases estadounidenses, que, según él, Irán seguirá atacando.

Mojtaba Jamenei afirmó asimismo que Irán no dudará en "vengar la sangre de los iraníes" que han muerto en los bombardeos.

Esto es especialmente cierto, aseguró, en el caso de Minab, donde un ataque estadounidense cerca de una escuela mató a 168 personas, entre ellas unos 110 niños.

Irán afirma que la escuela fue alcanzada por un misil estadounidense y, según un video verificado por la BBC, fue un misil Tomahawk de EE.UU. el que impactó contra una base militar adyacente a la escuela. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró la semana pasada a Tom Bateman, de la BBC, que están investigando el caso.

El padre del nuevo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió el pasado 28 de febrero, primer día de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Mojtaba es el segundo hijo de Alí Jamenei y, aunque durante mucho tiempo se le ha considerado uno de los principales candidatos a sucederle, había mantenido un perfil bajo y se le había visto ejerciendo su influencia entre bastidores.

Además de su padre, la madre y la esposa de Mojtaba Jamenei también murieron en los ataques estadounidenses e israelíes.

El canal de noticias de la televisión estatal iraní se ha referido a él como un "veterano de la guerra del Ramadán", sin dar más detalles sobre si ha resultado herido.