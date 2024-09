Israel atacó al Líbano: Matar de miedo, ¿nueva táctica bélica?

Es más, el propio gobierno de EEUU -el secretario de Estado Blinken y el presidente Biden- han expresado en más de una oportunidad la dificultad en lograr un diálogo para obtener la libertad de los rehenes que mantiene cautivo el grupo Hamas en la Franja de Gaza, si no se acuerda un alto al fuego. A su vez no han ocultado la frustración para lograr al mismo con los inesperados ataques belicistas de Israel.

La historia de la Franja de Gaza será recordada como una de las más grandes tragedias de la humanidad, sin dudas desde el fin de la Guerra Mundial en 1948.

El ataque anterior

La noticia de esta mañana la recibimos cuando no salimos del shock del último ataque de Israel al Líbano la semana pasada a través de dispositivos personales. ¿Qué son? Los walkie talkies, por ejemplo. Con la revolución de las comunicaciones es difícil explicar a un joven, celular en mano, de qué se trata.

Mi generación, en cambio llegó a usarlos. Y recordé, además las seriales bélicas, al Sargento Sanders, “Jaque Mate a Rey Dos, ¿me copia?”. También los que peinamos alguna cana nos acordamos de la llegada a Uruguay del “bip bip Radio Llamado”. Médicos, deliveries, a veces familias, se mantenían conectados así a la distancia. Uno llamaba a un teléfono, la telefonista retransmitía el mensaje que llegaba al cinto del caballero o la cartera de la dama.

Bueno, estos fueron los objetivos de los ataques de la semana pasada en el Sur del Líbano. Alguien con un biper en la cintura se podía estar trasladando en una moto, en transporte público, lo que fuera hasta que todos los integrantes de esa red volaban en pedazos, así como los anónimos acompañantes que se le cruzaran en el camino.

Fuentes de inteligencia de EEUU señalaron que hay indicios de que, en próximos ataques, se van a utilizar celulares.

Un análisis

Es interesante el análisis que hace el New York Time del hecho. En efecto, reflexionemos junto a otra voz que no se le pude acusar de radical, ni anti judía ni nada por el estilo. El principal periódico de EEUU, no se limita a condenar el hecho, sino que trata de analizarlo.

Llega a una conclusión muy triste. ¡Y aterradora! Sostiene el matutino neoyorquino que el objetivo de este ataque que costó tantas vidas en forma indiscriminada, utilizó “miles de buscapersonas, radios de dos vías o walkie talkies ha llevado el turbio arte del sabotaje electrónico a nuevas y aterradoras alturas. Esta vez, los dispositivos en cuestión estaban en los bolsillos de los pantalones, en el cinturón o en la cocina. Aparatos de comunicación normales se convirtieron en granadas en miniatura”.

Hasta ahí el periódico norteamericano se limita describir el método utilizado. Pero cuando lo analiza dice que no se buscaban “objetivos militares” sino sembrar el miedo y el terror de los países que consideran enemigos. Tremendo, te mato no por estrategia sino para que me tengas miedo.

“El objetivo, no es estratégico sino psicológico”, remata el New York Times.

Resulta difícil entender esta lógica. Y todo aquel que se oponga o uno guarde silencio ante estos crímenes de guerra y de lesa humanidad se expone a un bullying público por no apoyar esta nueva forma de exterminio, de gobernar para sembrar odio y venganza.

Yo tengo amigos y amigas en Israel a quienes quiero y admiro profundamente. A alguno de ellos le debo la vida. Fue clave en la campaña que permitió que, en circunstancias muy difíciles y adversas, obtuviéramos asilo diplomático en la Embajada de Austria en Buenos Aires, en 1976.

Hablo con él. Me mentando en contacto con él. Es judío, casado con una judía y con una hija judía. No puede ocultar su dolor por lo que está viviendo en su Patria.

A él, a los familiares de rehenes, a los que aman la Paz, a los que no entienden a Bibí Netanyahu, le debemos tener el coraje de no callar. Ojalá cada voz se una a otras miles en cada rincón del planeta y un día todos juntos logremos que prime La Paz.