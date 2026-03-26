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Mundo guerra | Israel | militar

Conflicto mundial

Jefe militar de país africano amenazó con unirse a la guerra del lado de Israel

"Estamos con Israel porque somos cristianos", señaló Muhoozi Kainerugaba, general de un país que homenajeó con una estatua al hermano de Benjamín Netanyahu.

General Muhoozi Kainerugaba expresó su apoyo a Israel en la guerra contra Irán.

General Muhoozi Kainerugaba expresó su apoyo a Israel en la guerra contra Irán.
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Por Redacción Caras y Caretas

El general Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, sugirió este miércoles a través de una publicación en su cuenta de X que su país se unirá a la guerra en Medio Oriente para defender a Israel, si se pretende "destruir" al país hebreo.

El alto mando militar del país africano instó a terminar la guerra "ahora". "El mundo está cansado de esto. Pero cualquier conversación sobre la destrucción o la derrota de Israel nos llevará a la guerra, ¡del lado de Israel!", advirtió.

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"Estamos con Israel porque somos cristianos", señaló Kainerugaba en una publicación posterior. Incluso anunció que su próximo cumpleaños lo festejará en Jerusalem.

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Homenaje a Netanyahu en Uganda

En tal contexto, el presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni, anunció el mes pasado que su nación erigiría una estatua en honor a Yoni Netanyahu, hermano del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que murió al liderar la Operación Entebbe llevada a cabo por fuerzas especiales israelíes en Uganda en 1976 para liberar a pasajeros de un vuelo de Air France secuestrado.

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FUENTE: RT en Español

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