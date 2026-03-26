Jefe militar de país africano amenazó con unirse a la guerra del lado de Israel

El general Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, sugirió este miércoles a través de una publicación en su cuenta de X que su país se unirá a la guerra en Medio Oriente para defender a Israel, si se pretende "destruir" al país hebreo.
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El alto mando militar del país africano instó a terminar la guerra "ahora". "El mundo está cansado de esto. Pero cualquier conversación sobre la destrucción o la derrota de Israel nos llevará a la guerra, ¡del lado de Israel!", advirtió.
"Estamos con Israel porque somos cristianos", señaló Kainerugaba en una publicación posterior. Incluso anunció que su próximo cumpleaños lo festejará en Jerusalem.
Homenaje a Netanyahu en Uganda
En tal contexto, el presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni, anunció el mes pasado que su nación erigiría una estatua en honor a Yoni Netanyahu, hermano del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que murió al liderar la Operación Entebbe llevada a cabo por fuerzas especiales israelíes en Uganda en 1976 para liberar a pasajeros de un vuelo de Air France secuestrado.