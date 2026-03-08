Israel bombardea Irán y Macron despliega portaviones nuclear en el Mediterráneo

Las explosiones provocaron incendios de gran magnitud y daños en instalaciones vinculadas a la industria energética. El ejército israelí también afirmó haber atacado infraestructuras relacionadas con el programa espacial de la Guardia Revolucionaria iraní, que Tel Aviv considera parte de la red de vigilancia militar del país.

La ofensiva forma parte de una serie de operaciones que Israel justifica como medidas preventivas para frenar capacidades militares iraníes. Sin embargo, la magnitud de los ataques generó alarma internacional por el riesgo de que el conflicto se transforme en una guerra abierta entre ambos países.

Respuesta iraní

En respuesta a los bombardeos, Irán lanzó drones y misiles contra objetivos en países aliados de Estados Unidos en el Golfo, entre ellos Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Si bien las autoridades de esos países informaron sobre sistemas de defensa activados para interceptar proyectiles, el episodio incrementó la preocupación por una posible ampliación del conflicto más allá de Israel e Irán.

Analistas internacionales advierten que el escenario actual podría arrastrar a otros actores regionales, incluidos grupos armados aliados de Teherán en distintos países de Medio Oriente. En ese contexto, la tensión también se mantiene en la frontera entre Israel y Líbano, donde se han registrado intercambios de fuego con la milicia Hezbollah.

Francia refuerza presencia militar

En medio de este escenario de creciente volatilidad, Francia anunció el envío del portaaviones nuclear Charles de Gaulle al Mediterráneo oriental. La decisión fue confirmada por el presidente Emmanuel Macron, quien sostuvo que el despliegue tiene carácter defensivo y busca reforzar la seguridad de aliados europeos y regionales en caso de una mayor escalada.

El grupo de combate naval que acompaña al portaaviones incluye fragatas, sistemas de defensa aérea y aviones de combate Rafale, lo que representa uno de los mayores despliegues militares franceses en la región en los últimos años.

Derecho internacional

París también ha marcado distancia respecto a algunas operaciones militares en curso. Macron advirtió que ciertas acciones en la región podrían estar “fuera del derecho internacional”, un mensaje que refleja la preocupación europea por el deterioro de la situación de seguridad. La presencia del portaaviones francés busca, según fuentes diplomáticas, reforzar la capacidad de respuesta ante posibles ataques contra intereses europeos y contribuir a la estabilidad regional.