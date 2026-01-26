Israel confirmó que fue repatriado desde Gaza el cuerpo del último rehén

La historia de Ran Gvili

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, que estaba de baja médica el día en que Hamás lanzó el ataque.

Sin embargo, ese día decidió salir de su casa con su arma personal, resultó herido y murió en combates con los atacantes en el kibutz de Alumim, según algunos testimonios.

Su cadáver fue llevado a Gaza. Tenía 24 años.

Ran Gvili

El ejército indicó en un comunicado este lunes que "tras el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Forense Nacional, en colaboración con la policía israelí y el rabinato militar, representantes [del ejército israelí] informaron a la familia del rehén Ran Gvili (...) que su ser querido había sido identificado formalmente y repatriado para su entierro".

Netanyahu celebró la recuperación del último cuerpo de los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trata de un "logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel".

"Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los hemos traído a todos de vuelta", declaró a los periodistas en el Parlamento.

"Rani, héroe de Israel, fue el primero en entrar y el último en salir. Ahora regresa a casa", agregó Netanyahu.

En tanto, el Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del "último rehén (...) el primero en partir, el último en regresar".

Por su parte, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó que el regreso a Israel de los restos de Gvili, confirma "el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo".