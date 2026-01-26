Israel confirmó que fue repatriado desde Gaza el cuerpo del último rehén

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este lunes que identificaron y repatriaron el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en la Franja de Gaza por parte de Hamás. El grupo extremista declaró que se trata de una muestra de su compromiso con el alto el fuego decretado en octubre pasado.
Este anuncio pone fin a un largo proceso para localizar y repatriar al último de los 251 rehenes secuestrados por Hamás durante el ataque en el sur del territorio israelí, el 7 de octubre de 2023, que desató una feroz respuesta militar de Israel en Gaza.
La entrega de todos los rehenes (vivos y muertos) era parte de los compromisos para el alto al fuego que rige entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre, tras dos años de guerra.
La historia de Ran Gvili
Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, que estaba de baja médica el día en que Hamás lanzó el ataque.
Sin embargo, ese día decidió salir de su casa con su arma personal, resultó herido y murió en combates con los atacantes en el kibutz de Alumim, según algunos testimonios.
Su cadáver fue llevado a Gaza. Tenía 24 años.
El ejército indicó en un comunicado este lunes que "tras el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Forense Nacional, en colaboración con la policía israelí y el rabinato militar, representantes [del ejército israelí] informaron a la familia del rehén Ran Gvili (...) que su ser querido había sido identificado formalmente y repatriado para su entierro".
Netanyahu celebró la recuperación del último cuerpo de los rehenes
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trata de un "logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel".
"Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los hemos traído a todos de vuelta", declaró a los periodistas en el Parlamento.
"Rani, héroe de Israel, fue el primero en entrar y el último en salir. Ahora regresa a casa", agregó Netanyahu.
En tanto, el Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del "último rehén (...) el primero en partir, el último en regresar".
Por su parte, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó que el regreso a Israel de los restos de Gvili, confirma "el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo".