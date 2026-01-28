Negro sobre accidente de tránsito: "Corresponde que un ministro que incumplió una normativa pida disculpas"

Negro dijo que quería aprovechar la instancia para "reconocer los errores cometidos" y hacerse cargo de ellos. Sostuvo que cree que el tener en su poder los comprobantes de la gestión de la renovación de la licencia de conducir, el resultado de la espirometría, así como el certificado del pago de la indica "el liderazgo y la autoridad que ejercimos en el momento en la forma que teníamos que ejercerlo".

"Es decir, exigir ser tratado como cualquier ciudadano y no tener ninguna prerrogativa previa por el hecho de ser ministro. Esa fue la orden del ministro. Esa siempre es la orden del ministro, hacer cumplir las leyes y practicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley como premiso. Y eso se cumplió", reafirmó.

El ministro dijo que "lo más importante" es que el joven se encuentra fuera de peligro, y que espera que esto sea una "oportunidad de aprendizaje.

"Hay que ser muy estrictos a la hora de cumplir con los reglamentos a la hora de conducir un vehículo, por lo que significa la conducción del vehículo y cómo eleva los riesgos para uno y para los demás este tipo de de acción", señaló.

Posteriormente, Negro dijo haber "reflexionado" sobre "algunos hábitos y conductas como puede ser la conducción"

"En el caso de una autoridad gubernamental y más un ministro de Interior, debe ser revisado en cuanto así es conveniente que un ministro maneje su vehículo y no cuente con chofer, custodia, etcétera, que lo blinde de alguna forma de este tipo de circunstancias que después terminan afectando a la política en general", concluyó.