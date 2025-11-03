Israel mató a 238 personas en Gaza tras el alto el fuego

La sanidad gazatí advirtió que un número indeterminado de cuerpos sigue bajo los escombros tras más de dos años de bombardeos y más de 68.000 muertos.

Los nuevos ataques de Israel

Gran parte de los ataques israelíes perpetrados estas tres semanas se concentran cerca de la denominada línea amarilla, la franja imaginaria, en ocasiones delimitada con algún bloque de hormigón amarillo, a la que el Ejército israelí se retiró de forma parcial tras el inicio de la primera fase del alto el fuego.

Según las autoridades locales, muchos civiles desconocen los límites de esa zona y han sido alcanzados por disparos israelíes sin previo aviso en las cercanías de la línea.

A su vez, al menos 104 gazatíes murieron el pasado 28 de octubre cuando Israel bombardeó la Franja de Gaza durante al menos 16 horas, matando entre ellos a más de 40 niños hasta retomar el alto el fuego a la mañana siguiente.