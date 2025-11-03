Israel mató a 238 personas en Gaza tras el alto el fuego

Al menos 238 palestinos fueron asesinados en la Franja de Gaza por parte de la Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego con Hamás, el pasado 10 de octubre, según informó este lunes 3 de noviembre el Ministerio de Sanidad gazatí, tras contabilizar dos nuevos fallecidos el pasado domingo 2.
Advierten que hay muchos cuerpos bajo los escombros de Gaza
Además de los dos cuerpos hallados en las últimas horas, otros ocho cadáveres fueron recuperados ayer entre los escombros y llevados a los hospitales del enclave palestino, según el balance diario del Ministerio gazatí.
Desde el inicio del supuesto alto el fuego firmado hace tres semanas, otras 600 personas resultaron heridas en ataques del soldados de las FDI, mientras que 510 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros de edificios destruidos en la Franja de Gaza.
La sanidad gazatí advirtió que un número indeterminado de cuerpos sigue bajo los escombros tras más de dos años de bombardeos y más de 68.000 muertos.
Los nuevos ataques de Israel
Gran parte de los ataques israelíes perpetrados estas tres semanas se concentran cerca de la denominada línea amarilla, la franja imaginaria, en ocasiones delimitada con algún bloque de hormigón amarillo, a la que el Ejército israelí se retiró de forma parcial tras el inicio de la primera fase del alto el fuego.
Según las autoridades locales, muchos civiles desconocen los límites de esa zona y han sido alcanzados por disparos israelíes sin previo aviso en las cercanías de la línea.
A su vez, al menos 104 gazatíes murieron el pasado 28 de octubre cuando Israel bombardeó la Franja de Gaza durante al menos 16 horas, matando entre ellos a más de 40 niños hasta retomar el alto el fuego a la mañana siguiente.