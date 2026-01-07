Israel nunca paró de disparar en Gaza: mató a 424 palestinos desde el alto el fuego

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además de los 71.391 muertos, "hay miles de cuerpos atrapados en las ruinas de Gaza"

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 685 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 71.391 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.279 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los datos compartidos por Sanidad.