Al menos 424 personas han sido asesinadas por ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego -el 10 de octubre de 2025- informó el martes pasado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.
Sigue el genocidio
Israel nunca paró de disparar en Gaza: mató a 424 palestinos desde el alto el fuego
Autoridades palestinas insisten en que hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas de Gaza y que las tareas de rescate son limitadas por falta de recursos.