Mundo Israel | FDI | alto el fuego

Sigue el genocidio

Israel nunca paró de disparar en Gaza: mató a 424 palestinos desde el alto el fuego

Autoridades palestinas insisten en que hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas de Gaza y que las tareas de rescate son limitadas por falta de recursos.

El centro de la Franja de Gaza, el 29 de octubre de 2025.&nbsp;

El centro de la Franja de Gaza, el 29 de octubre de 2025. 

 Reuters/Mahmoud Issa
Por Redacción Caras y Caretas

Al menos 424 personas han sido asesinadas por ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego -el 10 de octubre de 2025- informó el martes pasado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

Israel no para de disparar a palestinos: 424 muertos y 1.199 de heridos desde la tregua

El ministerio informó que los hospitales de Gaza recibieron el lunes 5 de enero los cuerpos de dos fallecidos y diez heridos. Además, Sanidad agregó que el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.199.

Israel continúa controlando el 54% de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además de los 71.391 muertos, "hay miles de cuerpos atrapados en las ruinas de Gaza"

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 685 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 71.391 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.279 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los datos compartidos por Sanidad.

FUENTE: EFE

