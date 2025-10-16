Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria en Gaza pese al alto el fuego

La UNRWA solicitó públicamente a las autoridades israelíes que levanten de inmediato la prohibición, afirmando que “no hay más tiempo que perder” y que sus equipos están preparados para distribuir los suministros apenas reciban la autorización correspondiente.

Según la Media Luna Roja Egipcia, más de 6.000 camiones se encuentran en espera del lado egipcio, mientras que 170.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria permanecen listas para ser distribuidas. La organización reportó que más de 35.000 voluntarios han participado en el esfuerzo humanitario desde el inicio del conflicto.

“Los niños de Gaza necesitan alimentos y medicinas”

La persistencia de las restricciones de suministros básicos agravan aun más la crisis alimentaria y sanitaria en el enclave palestino.

Desde el cruce de Rafah, conductores de los convoyes expresaron su frustración ante la falta de avances logísticos. “Los niños de Gaza necesitan alimentos y medicinas”, declaró Mahmoud Mohamed, uno de los transportistas. Otro conductor, Mahmoud Mansour, señaló que “la brecha entre lo permitido y lo necesario sigue siendo enorme”.

El Gobierno israelí ha condicionado la apertura del paso de Rafah a la devolución de los cuerpos de rehenes fallecidos por parte de Hamás.

Mientras tanto, la ayuda continúa sin poder ingresar, lo que ha generado llamados urgentes por parte de agencias internacionales para que no se utilice el hambre como herramienta de presión política o militar.