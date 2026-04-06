La Flotilla partirá rumbo a Gaza: por tercera vez pretende romper el bloqueo ilegal

Participación internacional y apoyos

La organización Greenpeace confirmó que su emblemático barco, el Arctic Sunrise, se unirá a la misión para proporcionar apoyo marítimo, técnico y operativo, garantizando la seguridad de la travesía en las últimas 200 millas náuticas hasta Gaza. Aproximadamente 20 barcos partieron desde la ciudad de Marsella (Francia) el 4 de abril para unirse a la flotilla principal en Italia.

El gobierno de Malasia ha tenido un papel protagónico. El Primer Ministro, Anwar Ibrahim, es el principal patrocinador de la misión, mientras que el Menteri Besar de Selangor, Amirudin Shari, lidera la delegación del país en representación del gobierno malasio. Además, se enviaron 30 contenedores con 374 toneladas de ayuda (alimentos y medicinas) a través del cruce de Rafah en Egipto, como parte del mismo esfuerzo humanitario.



La organización humanitaria Open Arms será una de las participantes destacadas de la misión. Su coordinador de operaciones, Gerard Canals, confirmó que el buque insignia de la entidad se integrará en la flotilla con funciones logísticas, técnicas y sanitarias, bajo el objetivo de proteger la vida humana. Con más de 70.000 personas rescatadas en el Mediterráneo en la última década, Open Arms aporta una amplia experiencia en operaciones marítimas en contextos de crisis.

Riesgosa tercera misión

Cabe recordar que la misión anterior, en septiembre de 2025, fue interceptada por la marina israelí en alta mar. Las 42 embarcaciones fueron abordadas por la fuerza y 462 activistas fueron detenidos y trasladados a Israel. En octubre de 2025, un grupo de 23 voluntarios malasios que participaron en esa misión fueron detenidos y posteriormente liberados y deportados. Los organizadores de la misión de 2026 son conscientes de los riesgos y han declarado que esta intervención es una forma de resistencia pacífica y una declaración moral para exigir responsabilidades internacionales, mientras los gobiernos del mundo no actúan.