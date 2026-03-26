La Iglesia Católica pide una tregua en la guerra para que se pueda celebrar Semana Santa en Jerusalén

Para el Vaticano no es una "guerra justa" la iniciada por EEUU e Israel

A su vez, Parolin rechazó que el conflicto pueda considerarse una “guerra justa” y reiteró la necesidad de poner fin a la violencia.

Ante la pregunta de uno de los periodistas sobre si la de Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán podría encajar en el concepto de 'guerra justa', Parolin remitió a las palabras del cardenal arzobispo de Nueva York, Robert McElroy, de hace unos días: "Él dijo que no, y creo que es así", subrayó.

Polémica por la liturgia

A Parolin también se le preguntó sobre las peticiones para las celebraciones con la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, la misa tridentina o 'Vetus Ordo', después de que el papa León XIV pidiera en un mensaje a los obispos franceses "la inclusión generosa de quienes están sinceramente apegados" a esta forma tradicional.

"La liturgia no debe convertirse en fuente de conflicto y división entre nosotros. Se trata de encontrar una fórmula que pueda satisfacer necesidades legítimas. Creo que se puede lograr, sin convertir la liturgia en un campo de batalla", afirmó.