El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, pidió este jueves 26 de marzo un alto el fuego en la guerra de Medio Oriente para que se puedan celebrar los ritos de Semana Santa en Jerusalén, tras haberse suspendido allí la procesión del Domingo de Ramos por el conflicto bélico.
Pascuas sin bombas
La Iglesia Católica pide una tregua en la guerra para que se pueda celebrar Semana Santa en Jerusalén
Acerca del conflicto, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, consideró que no es una "guerra justa" la iniciada por EEUU e Israel contra Irán.