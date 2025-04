La industria cárnica uruguaya se adapta para hacer frente a la amenaza de los aranceles

"Se ve claramente cómo el mundo está mucho más interrelacionado. Los socios tradicionales de EE. UU., muchos ya tienen otras alternativas, en particular con China y con Occidente y en realidad se van a terminar fortaleciendo esos vínculos como por ejemplo, la oportunidad que se está manejando a nivel del Sur Global", destacó María Noel Sanguinetti, economista y exgerente de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

Reconocida por su calidad premium, la carne uruguaya goza de una creciente aceptación internacional. Representa el 10 % del PBI, emplea al 10 % de la población y cerca del 80 % se exporta. Pero más allá de los números, el verdadero diferencial está en su trazabilidad total y en una producción natural, sin hormonas ni antibióticos, valores cada vez más demandados por los mercados que apuestan por alimentos seguros y sostenibles.

"En realidad, eso es lo que valora el mercado en general y el interés de China que parece que cada vez este tipo de cosas comienzan a tener peso, que la comida sea saludable, que esta carne no tenga cosas artificiales, no tenga hormonas, no tenga antibióticos. Entonces, eso, que lo podemos seguir en forma individual gracias a esa caravana, yo diría que el mercado mundial no ha podido igualar eso", afirmó Leonardo Bove, productor ganadero de Establecimiento Bella Vista.

En un escenario global donde las reglas del comercio se redefinen, Uruguay reafirma su compromiso con la calidad, la trazabilidad y la apertura responsable. En ese camino, China se consolida como un aliado clave, estable, creciente y dispuesto a valorar lo que Uruguay mejor sabe ofrecer.