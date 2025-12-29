Ucrania intentó atacar residencia de Putin con 91 drones

Ucrania intentó ejecutar un ataque terrorista con más de 91 drones de largo alcance contra una residencia oficial del presidente de Rusia, Vladímir Putin, localizada en la provincia de Nóvgorod, informó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según el canciller, el intento de ataque tuvo lugar la noche del 28 al 29 de diciembre con 91 drones de largo alcance. Detalló que todos los drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea y que no existe información de víctimas ni daños.
La residencia de Putin
Dólguiye Borody, conocido también como Valdai y Uzhín, es la residencia del presidente ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Valdai, en la provincia de Nóvgorod.
Forma parte del conjunto de residencias oficiales del mandatario, que incluyen el Kremlin, Novo-Ogariovo (a las afueras de Moscú), Bocharov Ruchéi (en Sochi) y el Palacio Konstantínovski en la localidad de Strelna, cerca de San Petersburgo.
La respuesta de Rusia ya fue determinada
"Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta", resaltó Lavrov. "Los objetivos de los ataques de respuesta y el momento en que serán lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados", añadió.
Por otra parte, indicó que Moscú no pretende abandonar las negociaciones con Washington que buscan resolver la crisis ucraniana, pero afirmó que es necesario revisar su postura. "Teniendo en cuenta la transformación definitiva del régimen criminal de Kiev, que ha pasado a aplicar una política de terrorismo de Estado, se revisará la posición negociadora de Rusia", recalcó.
La comunicación con Trump y los cambios en las negociaciones tras el intento de ataque
Por teléfono, este lunes Putin comunicó a su par de EEUU, Donald Trump, que el intento de ataque de las FFAA de Ucrania contra la residencia estatal en la región de Nóvgorod no quedará sin respuesta, informó el asistente del mandatario ruso, Yuri Ushakov. El asesor agregó que este hecho influirá en el enfoque de EEUU para trabajar con Zelenski.
"Y como se ha dicho, esto sin duda influirá en los enfoques estadounidenses en el contexto de la colaboración con Zelenski, a quien, como dijo el propio Trump, gracias a Dios, la actual Administración no le entregó Tomahawks", declaró Ushakov.
Según el asesor presidencial, Putin señaló que la postura de Rusia sobre varios acuerdos alcanzados en la etapa anterior y las soluciones emergentes se revisará tras el ataque a la residencia estatal.
"Por supuesto, respecto a una serie de acuerdos alcanzados en la fase previa y las soluciones que se perfilaban, la posición de Rusia será revisada. Esto se ha declarado con toda claridad. Y los estadounidenses deben comprenderlo. Dado el terrorismo de Estado que ejerce Kiev, la parte rusa no puede proceder de otro modo", comentó Ushakov a los periodistas.