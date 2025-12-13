La reforma laboral de Javier Milei busca reducir las indemnizaciones por despido y limitar el derecho a huelga

Numerosos gremios de Argentina ya adelantaron su rechazo a la reforma laboral que pretende aplicar a comienzos de 2026 el gobierno de Javier Milei. Reducir las indemnizaciones por despido y los aportes patronales, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las negociaciones salariales son los ejes del proyecto que se espera ingrese esta semana en el Congreso.
El documento oficial impulsa “la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, la mayoría de los cuales datan de 1975 por lo que entienden que están desactualizados”. El Ejecutivo pretende eliminar la llamada “ultraactividad de los convenios”, es decir, la renovación automática y sin plazo de los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y las asociaciones empresarias.
Puntos de la reforma
También se procura erradicar es la prevalencia de los acuerdos nacionales sobre los locales o por empresa. “La propuesta busca invertir esta prelación, otorgando prioridad a los convenios de menor ámbito”, señala el informe y argumenta que “esto permitirá adaptar las normas colectivas a las realidades locales”. Para los sindicatos, el cambio implicaría debilitar y atomizar su capacidad de negociación.
Se apunta también a “aliviar la carga fiscal” sobre empresas y empleadores. Y aspira a reducir el monto de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores en casos de despido sin causa: para su cálculo, establece que dejen de contemplarse ingresos que no se verifican todos los meses, como aguinaldos o vacaciones, hasta ahora incluidos.
“Se incorporan medidas orientadas a garantizar los derechos de la sociedad frente a acciones sindicales desproporcionadas que puedan afectar el interés general”, afirma la propuesta. El objetivo es “garantizar que ciertos servicios que son esenciales para la sociedad no se vean afectados por medidas de fuerza”. El Gobierno de Milei ya había intentado a mediados de año instaurar por decreto una medida similar, pero la justicia la rechazó al considerar que vulneraba el derecho a huelga garantizado por la Constitución.
Uno de los principales promotores de la reforma laboral es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.