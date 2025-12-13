La reforma laboral de Javier Milei busca reducir las indemnizaciones por despido y limitar el derecho a huelga

Se apunta también a “aliviar la carga fiscal” sobre empresas y empleadores. Y aspira a reducir el monto de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores en casos de despido sin causa: para su cálculo, establece que dejen de contemplarse ingresos que no se verifican todos los meses, como aguinaldos o vacaciones, hasta ahora incluidos.

“Se incorporan medidas orientadas a garantizar los derechos de la sociedad frente a acciones sindicales desproporcionadas que puedan afectar el interés general”, afirma la propuesta. El objetivo es “garantizar que ciertos servicios que son esenciales para la sociedad no se vean afectados por medidas de fuerza”. El Gobierno de Milei ya había intentado a mediados de año instaurar por decreto una medida similar, pero la justicia la rechazó al considerar que vulneraba el derecho a huelga garantizado por la Constitución.

Uno de los principales promotores de la reforma laboral es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.