Las confusas declaraciones de Gérard Depardieu durante el juicio por acoso sexual en su contra

Depardieu, de 76 años, llegó al juzgado acompañado por el abogado Jérémie Assous y se negó a hacer comentarios ante la prensa.

Al lado del edificio del tribunal, varios activistas llevaron a cabo una acción en apoyo a las mujeres que presentaron las denuncias, con pancartas diciendo '¡No al silencio!', 'Depardiablo', '¡Investigación para cada acusación, publicidad para cada proceso!'.

Las declaraciones de Depardieu

Durante la primera instancia del jucio que comenzó este lunes, Depardieu, con una intervención que resultó confusa para los asistentes, negó categóricamente las acusaciones de acoso sexual en su contra, reconociendo que se enfadó por motivos laborales por lo cual "agarró por las caderas" a la denunciante, pero sin intención de manosearla. “Me agarré a su cadera para no resbalar”, dijo Depardieu. Ante esta declaración, el juez le recordó que él estaba “sentado” en ese momento: “Sí, pero peso 130 kilos”, contesó el actor.

En su denuncia, la víctima contó que Depardieu le dijo: “Te voy a clavar mi gran sombrilla en el coño”. Consultado por estos dichos, el acusado respondió: “¿Cree que le voy a decir eso? Ella estaba buscando sombrillas para la sesión fotográfica y puede que le haya dicho que no me importan las sombrillas, puede que le dijera ‘puedes meterte las sombrillas por el culo’”.

“No veo por qué me divertiría manoseando a una mujer en un set. No soy un sobón. Yo no soy así, no me gusta tocar nalgas”, añadió. Para complementar su intervención, el actor afirmó que no podía “agredir a una mujer” porque había sido “amigo” de las escritoras Françoise Sagan y Marguerite Duras, y de la cantante Barbara.

Depardieu también cuestionó la presencia de mujeres jóvenes en los rodajes, manifestando: "No me den chicas jóvenes, denme chicos".

El actor enfatizó que nunca ha abusado de una mujer y denunció el "linchamiento" mediático que, según él, está sufriendo. Además, criticó al movimiento #Metoo fomentado por los feminismos, responsabilizando a este por los cargos en su contra: "Este movimiento se convertirá en un terror".

Otras investigaciones

Depardieu enfrenta múltiples investigaciones judiciales en Francia por acusaciones de acoso sexual. Actualmente está siendo investigado por presuntos abusos contra la actriz Charlotte Arnould, quien asistió a la audiencia.

Además, desde febrero de 2024, es investigado por "fraude fiscal agravado y lavado de dinero", al sospecharse que residió falsamente en Bélgica desde 2013.

Las acusaciones se intensificaron tras la publicación en abril de 2023 de un reportaje de la edición Mediapart con testimonios de 13 mujeres que alegaron comportamientos sexualmente inapropiados por parte del actor en rodajes de 11 películas y series en el período de 2004 a 2022.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió a Depardieu, calificándolo como "orgullo de Francia" y recordando la presunción de inocencia.

(Con informacion de Sputnik y El Diario.es)