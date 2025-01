Las vidas negras y el quinto centenario de Santa Marta

El último hecho de esta práctica recurrente de negación y de borradura vino por parte de la rama legislativa con la expedición de la Ley 2058 del año 2020 que declara la celebración de quinto centenario de la fundación de la ciudad de Santa Marta.

La Ley excluyó del comité encargado de la celebración, la representación de las comunidades negras, partiendo del supuesto de que no hay negros en la ciudad y de que no existen aportes significativos de este grupo étnico a la cultura samaria. Este agravio generó un debate local a partir de la reacción de líderes afrodescendientes que, al no contar con acciones reparadoras por parte del establecimiento, demandaron el artículo quinto de la ley, el cual establece los miembros que tienen asiento en el comité de los 500 años. El recurso interpuesto por la lideresa Matilde Maestre ante la Corte Constitucional fue declarado exequible en la Sentencia C-189 del año 2022, “bajo el entendido según el cual un representante de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de Santa Marta también integrará la comisión que coordinará la preparación del quinto centenario de la ciudad”. El fallo de la Corte que corrige la omisión legislativa fue tomado por la elite local y por la prensa hegemónica, como un obstáculo que ponía en vilo el aniversario de la ciudad. Sin embargo, fueron las declaraciones del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia Juan David Correa, las que pusieron en evidencia la Hispanidad exacerbada de la elite blanco-mestiza de la “ciudad dos veces santa” como invoca su himno. El Ministro expresó enfáticamente que el gobierno nacional en cabeza del Ministerio no exaltaría una celebración de la Hispanidad, y que, en su lugar, promoverá exposiciones y eventos conmemorativos que den cuenta de la Santa Marta, indígena, negra y popular.