Los mensajes en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk: 'Hey, fascista' y 'Bella ciao'

En uno de los casquillos usados aparecen referencias a la cultura de los videojuegos en línea como "flecha hacia arriba, flecha a la derecha y tres símbolos de flecha hacia abajo", enumeró Cox.

Según The New York Times, se trataría de una secuencia de movimientos en el mando que libera una bomba en el videojuego de disparos 'Helldivers'. Allí también se lee: "Notices bulges OWO what's this?", que es una frase usada para trolear en comunidades de juegos de rol en línea, explica el periódico.

Las municiones y el arma, que es un rifle Mauser de calibre .30-06, se encontraron en una zona boscosa donde el atacante había huido tras cometer el crimen.

Lo delató un familiar

En cuanto al presunto asesino, Cox señaló que Robinson -carente de antecedentes penales y sin afiliación a partidos políticos- no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah y vivía "con su familia" en el condado de Washington.

De hecho, fue un familiar del sospechoso quien contactó a un amigo de la familia después del tiroteo. Este amigo se comunicó con la oficina del sheriff y dijo a los oficiales que Robinson había confesado o insinuado que él había cometido el crimen.

"La familia del sospechoso señaló que Tyler decía que Kirk estaba 'lleno de odio' y lo acusaba de estar 'propagando odio'", dijo.

Imágenes de cámaras de vigilancia captaron al sospechoso llegando al campus la mañana del miércoles en un Dodge Challenger, declaró Cox, que precisó que en ese momento Robinson vestía camiseta marrón, pantalones cortos de color claro, una gorra negra y zapatos claros. En el momento del arresto la ropa que llevaba "coincidía" con la del video, agregó.