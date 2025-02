Lula Da Silva afirma que Bolsonaro no merece la absolución

En cualquier caso, el líder ultraderechista ya está inhabilitado políticamente por la Justicia Electoral por otra causa y en principio no podrá presentarse a las elecciones de 2026, aunque aún tiene opciones de revertir esa decisión en el Tribunal Supremo, algo que la mayoría de analistas considera poco probable.

Lula aseguró este miércoles que respetará el proceso judicial pero que si al final los dos vuelven a enfrentarse en las urnas está seguro de que ganará: "Si la Justicia dice que puede presentarse a las elecciones, puede presentarse, y si es contra mí, perderá otra vez".

El mandatario brasileño también definió como "hilarante" la petición de amnistía que promueve la ultraderecha para los implicados en el intento de golpe de Estado que ni siquiera fueron condenados, como el caso de Bolsonaro.

"Eso significa que no creen en ellos mismos", afirmó.

Lula ganaría la próxima elección

En las últimas semanas fueron divulgadas varias encuestas que muestran que Lula ha ido perdiendo popularidad en los últimos meses, pero que aún así derrotaría a cualquiera de los eventuales sustitutos de Bolsonaro en 2026, como su hijo Eduardo Bolsonaro o el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

No obstante, las encuestas no plantearon un escenario de enfrentamiento entre Lula y Bolsonaro porque a día de hoy el expresidente no puede ser candidato.