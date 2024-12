"Mentirosa", "mediocre y servil": cuando la derecha solo polemiza con insultos

"Patricia, no mientas. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo. Lo que decís es mentira. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos", respondió de inmediato el político.

La tensión en el PRO

Los mensajes ratificaron la tensión que existe en el PRO, ya que el sector liderado por Bullrich promueve una alianza incondicional con Milei en las elecciones del próximo año, en las que se renovará el Congreso, lo que significa que presentarían una lista única de candidatos junto con el partido oficialista La Libertad Avanza.

Rodríguez Larreta, por su parte, forma parte del grupo del PRO que se niega a subordinarse al oficialismo y que, a diferencia de Bullrich, critica de manera constante al presidente, en particular por su violencia verbal.

Rencores

Ambos dirigentes arrastran una fuerte confrontación desde que el año pasado Bullrich le ganara al exjefe de Gobierno la candidatura presidencial del PRO, si bien, al final, ella quedó en tercer lugar en las elecciones. Luego de su derrota, y rumbo a la segunda vuelta, apoyó a Milei y finalmente aceptó ser su ministra de Seguridad.

Con el paso de los meses, Bullrich se afianzó en la ultraderecha y se peleó tanto con Rodríguez Larreta como con Macri, quien todavía no define si buscará que el PRO y La Libertad Avanza participen unidos en las legislativas.

En este clima colmado de riñas políticas, Bullrich no tardó en responder al exjefe de Gobierno, calificándolo de "cadáver político" que "nunca tuvo coraje" para combatir nada.

"Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego. Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la Nación. Hoy, con el presidente, lo estamos logrando, mal que te pese […] los argentinos de bien ya te dieron la espalda", escribió.

"¿Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad? Eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil. Pero si dejas de inventar enemigos y de saltar del barco cada vez que las cosas se ponen difíciles, tal vez puedas hacer tu trabajo. Pensalo", le respondió, a su vez, el exjefe de Gobierno, quien le recordó los múltiples espacios políticos en los que ha militado.

Idas y vueltas

"Hay tantas versiones tuyas que me pierdo. Está la Patricia que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba. Está la que decía que las ideas de Milei eran peligrosas […] con vos, todo es posible, menos la coherencia", arremetió Rodríguez Larret. "Los insultos no son otra cosa que la derrota del mentiroso. O de la mentirosa", concluyó.

Bullrich continuó el cruce con un largo post en el que aseguró que haberle ganado la candidatura presidencial a su rival fue "una victoria", "un golpe letal a la vieja política" y una de sus "mayores contribuciones a la Patria".

Además, denunció que impuso "un festín de corrupción, nepotismo y arreglos" cuando fue jefe de Gobierno de la capital, y lo acusó de entablar negociaciones con el peronismo. Tras este repaso al historial de Rodríguez Larreta, la ministra quiso ir aún más lejos e hizo alusiones a su vida personal.

"Jamás abandonaría a mi familia ni rompería mi palabra, porque esos valores son los pilares sobre los que se construye una nación fuerte y libre. La familia es el núcleo de nuestra sociedad, el lugar donde aprendemos lo que es el respeto, la libertad, el esfuerzo y la responsabilidad. Vos esto es algo que nunca entendiste", dijo al referirse al divorcio de Rodríguez Larreta, quien prefirió no responder una acusación tan directa.