"Para tocar los cojones"

Milei como "perro faldero" y Netanyahu como "Chucky" en Museo de Cera de Madrid

El artista Nicolás Miranda realizó una intervención efímera que retrató a Milei como perro de Trump y a Netanyahu como Chucky, en una crítica al poder y al genocidio en Gaza.

Por Redacción de Caras y Caretas

Una provocadora intervención artística encendió la polémica en Madrid. El artista chileno Nicolás Miranda irrumpió en el Museo de Cera de la capital española con una acción que no pasó desapercibida, colocó una figura del presidente argentino Javier Milei representado como un perro faldero a los pies del expresidente estadounidense Donald Trump, junto a una escultura del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu caracterizado como el muñeco diabólico Chucky.

La escena, titulada “Child’s play” (“Juego de niños”), se desarrolló en el espacio que recrea el Despacho Oval del museo, donde también están representados Trump y su esposa, Melania. “Trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas y mezclarlas con el contexto global, como el genocidio en Gaza”, explicó Miranda en declaraciones a la agencia EFE.

La instalación duró apenas media hora, tiempo suficiente para captar imágenes que rápidamente se viralizaron. Miranda ingresó al museo junto a un grupo reducido de colaboradores, ocultando las figuras en mochilas y bolsos. Luego de instalar la escena, tomaron fotografías y retiraron las piezas sin intervención del personal del lugar.

El montaje mostraba a Trump sentado en el escritorio presidencial, Netanyahu como Chucky en su silla, y Milei transformado en un perro faldero que ladra a los pies del republicano. A sus costados, tres ratas representaban a Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Santiago Abascal, tres figuras clave de la derecha española.

Una crítica al poder y al genocidio en Gaza

A mí me interesa el lenguaje y, siendo sincero, tocar los cojones”, reconoció el artista. Según explicó, su objetivo no era el panfleto político, sino la creación de un “retablo de ultraderecha” que exhibiera “las paradojas y contradicciones del sistema”.

La intervención se realizó sin autorización del museo, que, según informaron medios locales, se desvinculó completamente del hecho. No obstante, Miranda detalló que la acción fue planificada con precisión: “Fuimos varias veces durante el año, ubicamos las cámaras, los momentos con menos gente y la logística para meter las figuras”. Las esculturas estaban hechas con estructura metálica, masa de modelar y pintura al óleo.

Miranda, conocido por sus obras provocadoras, ya había ganado notoriedad tras colocar una escultura del rey emérito Juan Carlos disparando con un rifle a la figura del Oso y el Madroño, símbolo de Madrid.

En esta ocasión, su crítica apunta directamente al poder global de la ultraderecha y su relación con la espectacularización mediática. “Puedo poner a estos personajes de la derecha desde una mirada bizarra cinematográfica, que remite a la sociedad del espectáculo”, señaló.

En un contexto marcado por la guerra en Gaza y las tensiones políticas internacionales, la imagen de Milei a los pies de Trump resonó más allá del arte, como una metáfora mordaz de sumisión ideológica y complicidad política.

