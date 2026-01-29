Narco que lideró asesinato de Pecci aseguró que sus jefes ofrecen US$ 3 millones para matarlo

Ante la pregunta de si conoce a la persona que dio la orden de matar al fiscal, el narco dijo que sí y que el homicidio planeaban cometerlo en cualquier parte del mundo.

"Esta organización tiene injerencia en todo el mundo. Si el fiscal Marcelo Pecci se hubiera ido para Cancún o para otro país, sus jefes habrían buscado la forma", aseguró.

Marcelo Pecci.jpg Fiscala Marcelo Pecci, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en una playa de Colombia.

Mis jefes me quieren matar: ofrecen 3 millones

Pérez Hoyos dijo que su petición es que la familia del fiscal Marcelo Pecci busque un marco jurídico porque él "no puede hablar por hablar", debido a que su vida "corre peligro".

Afirmó que conoce por cuenta de sus amigos y cómplices que le han pagado a varias oficinas 3 millones de dólares para matarlo.

"Me he enterado de que estos patrones ya se volvieron contrarios. Han pagado una cantidad muy grande a unas oficinas para asesinarnos desde el año pasado, entonces estoy en un dilema de que no tengo seguridad en ninguna cárcel", expresó.

De hecho, Pérez Hoyos señaló que la decisión fue tomada porque, según él, si lo matan "ellos obtienen la victoria". "Asesinándome, ellos quedarían en la impunidad por completo", advirtió.

No quiere que le suceda lo mismo que a Francisco Luis Correa, quien era un testigo clave en el caso Pecci y fue asesinado en una celda de la Picota en enero del 2025, supuestamente en medio de una riña carcelaria. Pérez Hoyos asegura lo mandaron matar.