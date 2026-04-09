Netanyahu: "No hay alto al fuego en Líbano; seguimos atacando con fuerza a Hezbolá"

"Uno: el desarme de Hezbolá, y el segundo, un histórico acuerdo de paz duradero entre Israel y Líbano", aseguró.

Para es cometido, el primer ministro de Israel, anunció este jueves que ha ordenado a su Gabinete iniciar negociaciones con el Líbano "lo antes posible".

"Ante las reiteradas peticiones del Líbano para abrir negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible", señaló Netanyahu, precisando que se centrarán en el desarme del grupo chiita libanés Hezbolá y en "la regulación de las relaciones pacíficas" entre ambos países.

La conversación con Trump y la advertencia de Irán

La orden se da a conocer después de una conversación telefónica, reportada por NBC News, en la cual el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, le pidió a Netanyahu que limitara los ataques contra el Líbano.

Durante la conversación con Trump, que tuvo lugar después de que Netanyahu prometiera en una alocución seguir "golpeando con fuerza" a Hezbolá, lo que vino seguido de un mortífero ataque israelí contra varias zonas el Líbano, el mandatario hebreo accedió a ser un "socio colaborador".

Tras la tregua de dos semanas con Irán, EEUU e Israel insisten en que el cese al fuego no incluye al Líbano, mientras Irán y Pakistán (que medió en las negociaciones), sostienen lo contrario.

Teherán advirtió que, si continúan los bombardeos, "las negociaciones carecerán de sentido".