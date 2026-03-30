"No Kings": ¿Quiénes organizaron la mayor movilización en la historia de EEUU?

La presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, afirmó que “Las uniones laborales de América han liderado en los tribunales, en el Congreso y en las calles.” En Rhode Island, la directora política de la AFL-CIO estatal, Autumn Guillotte, confirmó que “Tenemos que volver a las raíces del movimiento laboral y salir a las calles”. La presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, afirmó que “Las uniones laborales de América han liderado en los tribunales, en el Congreso y en las calles.” En Rhode Island, la directora política de la AFL-CIO estatal, Autumn Guillotte, confirmó que “Tenemos que volver a las raíces del movimiento laboral y salir a las calles”.

El movimiento 50501 -50 estados, 50 protestas, 1 movimiento- nació en Reddit en 2024 y fue absorbiendo músculo sindical hasta convertirse en una coalición con capacidad logística real. La descentralización no fue improvisación sino que fue la estrategia. Cada marcha organizada localmente se desplegó con sindicatos, comunidades religiosas y organizaciones civiles bajo un mismo paraguas nacional.

El rasgo distintivo de la protesta fue su carácter descentralizado. No existió un comando único ni una conducción vertical, sino una coordinación en red que permitió organizar más de 3.000 eventos en paralelo. Cada ciudad, e incluso cada comunidad, adaptó la convocatoria a sus propias demandas, aunque todas confluyeron en un mismo mensaje, el rechazo a lo que los organizadores consideran una concentración excesiva de poder en la figura presidencial.

A estas estructuras se sumaron cientos de organizaciones aliadas, sindicatos y colectivos de derechos civiles, conformando una red de coordinación que, según reportes periodísticos, superó las 500 organizaciones participantes.

Continuidad de un ciclo de protestas

“No Kings” no surgió de forma aislada. Forma parte de un ciclo de movilizaciones contra la segunda presidencia de Trump:

“Hands Off” (abril de 2025) : más de 3 millones de personas.

Primer “No Kings” (junio de 2025) : alrededor de 5 millones.

Segundo “No Kings” (octubre de 2025) : hasta 7 millones.

Tercer “No Kings” (marzo de 2026): récord histórico con más de 8 millones.

Este crecimiento evidencia una articulación sostenida entre organizaciones que fueron ampliando su capacidad de convocatoria.

Motivos y agenda de la movilización

Los organizadores unificaron la protesta en torno a varias demandas:

Rechazo a políticas migratorias y operativos de ICE

Críticas a decisiones de política exterior, incluida la guerra con Irán

Defensa de derechos civiles y del sistema democrático

Denuncia de tendencias consideradas autoritarias en el Ejecutivo

El lema “No Kings” alude justamente a la idea de rechazar una concentración excesiva de poder presidencial.

Figuras políticas y culturales amplificaron la protesta

La convocatoria también contó con la participación de numerosas figuras públicas que amplificaron el alcance político y mediático de la protesta. Entre los dirigentes más visibles estuvieron referentes del ala progresista del Partido Demócrata de Estados Unidos como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren, quienes participaron en actos y difundieron mensajes de apoyo. A ellos se sumaron líderes del movimiento por los derechos civiles como Al Sharpton, así como organizaciones vinculadas a Black Lives Matter.

En el plano cultural, actores como Mark Ruffalo, Jane Fonda y Robert De Niro —quien participó activamente en una de las principales concentraciones en Nueva York—, junto a artistas como Taylor Swift y Bruce Springsteen, utilizaron sus plataformas para convocar y dar visibilidad a las marchas. Si bien la movilización mantuvo un carácter ciudadano y descentralizado, la adhesión de estas personalidades contribuyó a potenciar su alcance internacional, atraer cobertura mediática y consolidar una narrativa común de rechazo a las políticas de Donald Trump.

La mayor protesta contra Trump en la historia de Estados Unidos no fue organizada por un solo actor, sino por una coalición compleja de movimientos progresistas y organizaciones civiles, con liderazgo distribuido.

El núcleo organizativo estuvo en manos de redes como Indivisible, el movimiento 50501 y MoveOn, que lograron articular una movilización nacional e internacional sin precedentes, marcando un nuevo modelo de protesta masiva en EE.UU.