"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", dijo el ministro de Defensa de Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ofreció este sábado el primer parte oficial tras los ataques aéreos que perpetró EE.UU. contra el país sudamericano durante la madrugada.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país", aseveró en un mensaje de redes sociales, tras adelantar que la cartera está desplegada para hacer recuento de daños y posibles víctimas mortales tras los bombardeos, que impactaron en zonas civiles.
En esa línea, Padrino calificó la actuación de Washington como una "criminal agresión militar", por lo que hizo un llamado al pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a defender la soberanía del país.
"El honor, el deber y la historia nos llaman. ¡Que el grito de la Patria libre retumbe en cada rincón! ¡La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan! ¡Venceremos!", escribió.
Ataques contra la población civil
Padrino detalló que los misiles fueron disparados desde helicópteros de combate estadounidenses contra "urbanismos de población civil".
"Frente a este ataque ruin y cobarde, que amenaza la paz y la estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al Gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional", indicó el titular de la cartera.
El ministro alertó que el ataque solo busca forzar "un cambio de régimen" en Venezuela y someter al país a los "designios espurios" de EE.UU. para pisotear el "derecho inalienable a la autodeterminación".
"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", agregó. "Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad (...) Hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro", insistió Padrino, tras hacer "un llamado a la serenidad y la cordura".
Por último, el titular de Defensa llamó a la unidad cívico militar para activar "todo el apresto operacional" ante la agresión estadounidense, "formando un solo bloque de combate".