"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", dijo el ministro de Defensa de Venezuela

"El honor, el deber y la historia nos llaman. ¡Que el grito de la Patria libre retumbe en cada rincón! ¡La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan! ¡Venceremos!", escribió.

Ataques contra la población civil

Padrino detalló que los misiles fueron disparados desde helicópteros de combate estadounidenses contra "urbanismos de población civil".

"Frente a este ataque ruin y cobarde, que amenaza la paz y la estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al Gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional", indicó el titular de la cartera.

El ministro alertó que el ataque solo busca forzar "un cambio de régimen" en Venezuela y someter al país a los "designios espurios" de EE.UU. para pisotear el "derecho inalienable a la autodeterminación".

"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", agregó. "Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad (...) Hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro", insistió Padrino, tras hacer "un llamado a la serenidad y la cordura".

Por último, el titular de Defensa llamó a la unidad cívico militar para activar "todo el apresto operacional" ante la agresión estadounidense, "formando un solo bloque de combate".