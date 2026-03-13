ONU ve con beneplácito el diálogo entre las autoridades cubanas y EEUU

Dujarric agregó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró alentado además por la noticia de que el Gobierno cubano planea liberar a 51 prisioneros en los próximos días.

"Puedo asegurarles que seguimos muy preocupados por la situación en Cuba, donde la imposibilidad de importar combustible tiene un impacto evidente y negativo en los sistemas de salud y en el acceso a alimentos y agua", subrayó el vocero.

Ayuda para Cuba

El portavoz de la ONU explicó que la organización está trabajando con sus socios y las autoridades cubanas para encontrar maneras de brindar ayuda a la población más vulnerable.

El presidente de EEUU, Donald Trump, decretó en enero pasado la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de países que venden o suministran petróleo a Cuba.

El Gobierno cubano acusó a EEUU de intentar asfixiar la economía de la isla y hacer insostenibles las condiciones de vida de su población.

(Sputnik)