ONU ve con beneplácito el diálogo entre las autoridades cubanas y EEUU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este viernes su beneplácito con el anuncio de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y EEUU, las cuales consideran una herramienta para la solución pacífica de sus diferencias.
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"Estamos al tanto del anuncio de las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y EEUU. Les puedo asegurar que acogemos con gran beneplácito el diálogo como un medio para resolver pacíficamente las disputas bilaterales", declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, horas antes de conversaciones entre La Habana y Washington para resolver sus diferencias, desde la igualdad y el respeto mutuo por sus respectivos sistemas políticos.
Dujarric agregó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró alentado además por la noticia de que el Gobierno cubano planea liberar a 51 prisioneros en los próximos días.
"Puedo asegurarles que seguimos muy preocupados por la situación en Cuba, donde la imposibilidad de importar combustible tiene un impacto evidente y negativo en los sistemas de salud y en el acceso a alimentos y agua", subrayó el vocero.
Ayuda para Cuba
El portavoz de la ONU explicó que la organización está trabajando con sus socios y las autoridades cubanas para encontrar maneras de brindar ayuda a la población más vulnerable.
El presidente de EEUU, Donald Trump, decretó en enero pasado la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de países que venden o suministran petróleo a Cuba.
El Gobierno cubano acusó a EEUU de intentar asfixiar la economía de la isla y hacer insostenibles las condiciones de vida de su población.
(Sputnik)